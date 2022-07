La industria de cine local pasa por un momento difícil que marcará lo que ocurrirá en la isla en los próximos años con esta industria, a la vez que refleja lo que sucede en el país en prácticamente cualquier renglón.

Por un lado, en la legislatura se encuentra un proyecto que ya fue aprobado por el Senado para aumentar de $38 a $100 millones anuales el fondo para incentivos contributivos para producciones de películas y series en la isla, pero que espera por la aprobación de la Cámara de Representantes. De esto ocurrir, tendría que pasar luego por el cedazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi anunció hace algunas semanas que habían identificado unos $74 millones en fondos federales que podrían utilizarse, los próximos dos años, para el propósito de incentivar la industria de cine. Actualmente, hay un sinnúmero de países vecinos, como la República Dominicana o Colombia, así como varios estados en Estados Unidos, como Georgia, que le ofrecen a los estudios de cine y productores un sinnúmero de atractivos incentivos que ponen a Puerto Rico en desventaja.

Mientras todo esto ocurre, los productores de largometrajes y cortometrajes locales se ven con las manos atadas, ya que lograr acceso a los incentivos contributivos otorgados por el Gobierno es casi una misión imposible por los altos requisitos de retorno de inversión con los que tienen que cumplir. Además, aquellas producciones que están siendo presentadas en los pasados meses fueron de las pocas que recibieron ayudas económicas como parte de la última convocatoria que se realizó en 2014 por el extinto Fondo Cinematográfico del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica, que cesó de brindar fondos a modo de préstamos en 2017.

$74 millones para dos años

Tan reciente como el 30 de junio, el gobernador Pierluisi, anunció que estaría separando una partida de $74 millones de fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA) para incentivar la industria cinematográfica, los cuales se dividirán en $37 millones para el año fiscal 2023 y la misma partida para 2024. Actualmente se están desarrollando las guías, las normas, los términos y las condiciones que se utilizarán para la utilización dichos fondos, los cuales se harán públicos una vez estén finalizados.

Cuestionado sobre qué motivó al gobernador a llevar a cabo esta movida, José Sánchez Acosta, director designado del Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico desde principios de junio, indicó que este dinero serviría de un colchón en lo que se decide en la legislatura la medida para aumentar los actuales incentivos a la industria de cine de $38 a $100 millones.

“El Gobernador, entendiendo la necesidad de la industria de cine en la isla y sabiendo obviamente que en los procesos legislativos hay que darle ese espacio a la legislatura para que dirija todas sus consideraciones, aprobó esos $74 millones con una propuesta para dividirlos en dos años fiscales”, comentó Sánchez Acosta a El Nuevo Día, quien no ve esta nueva partida de dinero como un sustituto o parche por ahora previniendo que el proyecto de auto en la legislatura se cuelgue. “No es un sustituto y, le añado, espero que no se convierta en eso. Porque el Proyecto del Senado 552, que ya fue aprobado en el Senado, va dirigido a aumentar el límite de los créditos contributivos, que hoy día son $38 millones para elevarlo a $100 millones. Esto lograría ciertamente una gran flexibilidad al programa de cine a la hora de evaluar las distintas propuestas”.

Este proyecto, que se presentó por primera vez en el Senado por la delegación del Partido Nuevo Progresista en agosto de 2021, pasó por un largo proceso de negociación antes de ser aprobado. A la espera de que sea considerado en la Cámara de Representantes, el proyecto enfrentaría a su principal detractor en la JSF, quien tendría que darle el visto bueno.

De hecho, varias semanas antes de salir de su posición como directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko dejó muy claro en una carta enviada al senador popular Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal del Senado de Puerto Rico del Senado, que el proyecto tal y como estaba redactado no cumplía con el Plan Fiscal, el presupuesto certificado y con la ley PROMESA. De hecho, fueron más allá al decir que el Proyecto del Senado 552 reflejaría una pérdida fiscal de $63.7 millones.

No obstante, la JSF está abierta a evaluar en su momento cualquier propuesta que sea aprobada. “La Junta de Supervisión revisará el proyecto cuando se convierta en ley y el Gobernador lo someta a la Junta para asegurarnos de que sea consistente con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, como lo requiere PROMESA”, explicó Sylvette Santiago Luciano, portavoz de la JSF. “En abril, la Junta de Supervisión ya había esbozado su posición en una carta al senador Juan Zaragoza Gómez. Por supuesto, la Junta de Supervisión tendrá que evaluar cualquier cambio y enmienda al proyecto de ley desde entonces, después de que la legislatura lo apruebe y el Gobernador lo firme”.

Sánchez Acosta se siente positivo de que la medida sea aprobado en la Cámara de Representantes y luego por la JSF. “Me siento optimista con esa posibilidad, la Junta está consciente de las necesidades del Programa de Cine y estoy seguro que cuando llegue a ellos el proyecto, lo analizarán con el mismo entusiasmo y optimismo con que lo estoy viendo yo”, añadió el funcionario. “Para la industria de cine, tanto para las producciones internacionales, como locales, es un gran plus el tener $74 millones adicionales, que facilitan en gran medida el financiamiento de los proyectos en Puerto Rico. Esta isla se merece tener una industria cinematográfica sólida, como la tuvo en su momento. Realmente, es necesario que contemos con el apoyo de todos para seguir creciendo”.

Cada vez que se lleva a cabo una producción cinematográfica o serie de televisión en la isla, son muchas las empresas locales que se ven beneficiadas debido a que ofrecen servicios especializados y de gran calidad durante los días de filmación, además de una gran cantidad de empleos indirectos que traen consigo. Según datos provistos por el Gobierno, la producción y filmación el año pasado de la película de acción “The Plane” en la isla, protagonizada por el actor Gerard Butler, representó una inversión directa en Puerto Rico de $65.7 millones y un impacto económico de $136 millones con la ocupación estimada de 3,964 noches de hotel. Mientras que la filmación en la isla de la serie de Fox “Fantasy Island”, protagonizada por la puertorriqueña Roselyn Sánchez, representó un impacto económico de $54.7 millones, se crearon 418 empleos directos y la ocupación hotelera fue de más de 2,000 noches para todo el equipo de producción, actores y personal.

Durante el proceso de investigación para esta artículo, una fuente de entero crédito y que está ligada a la industria de cine, indicó que había un monto sumamente alto, de cerca de $80 millones solicitados, de proyectos ya hechos y filmados en Puerto Rico que no han recibido el decreto. De ser cierto esto, la fuente mencionó que esto podría también lacerar la imagen y la confianza que tienen los productores extranjeros para trabajar en la isla.

Ante este señalamiento, Sánchez Acosta negó que esta información fuera cierta. “Ahora mismo estamos al día con todas las propuestas. Todos los concesionarios han recibido su decreto y han podido procesar su crédito contributivo. Sí ha habido una que otra controversia, pues debe estar en proceso de atenderse. Si lo que me estás diciendo es que hay gente a la que se le debe, ese no es el caso”.

Producciones locales

Uno de los últimos proyectos locales que se benefició del desaparecido Fondo Cinematográfico del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica fue el documental “Serán las dueñas de la tierra”, que estrenó en 10 cines alrededor de Puerto Rico la semana pasada, siendo ejemplo claro de los beneficios que dejó el programa.

“Este proyecto documental compitió en el 2014 en la última convocatoria abierta que hubo del Fondo Cinematográfico. En aquel momento se dieron fondos para cuatro o cinco documentales puertorriqueños”, explicó Juanma Pagán Teitelbaum, director de “Serán las dueñas de la tierra”. “En ese momento, nos dieron una financiación a base de préstamo, que tenemos que pagar y eso es algo bien complicado cumplir en el cine puertorriqueño”.

Para poder completar el largometraje los productores de este proyecto también tuvieron que acudir a otros métodos para conseguir el dinero. Por ejemplo, recibieron una aportación del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible y de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, junto con National Endowment for the Humanities, en Washington DC.

“Realmente pensamos que en Puerto Rico debería haber subvenciones, tipo becas, para que se haga cine o que se propicien más los acuerdos de colaboración entre instituciones o países”, explicó Mariolga Reyes Cruz, productora y guionista de “Serán las dueñas de la tierra”. “Esto es un asunto que tiene que ver con las prioridades de los estados y de los gobiernos. En la medida que no se vea el cine local como una industria importante en Puerto Rico, la gente que produce, que hace cine y documentales sufre, ya que es un proceso bien cuesta arriba”.

Prioridad para el gobierno

Además de la importancia económica que tiene la industria de cine en la isla, es un elemento que ayuda a contar el momento histórico que se vive en el país. “Es responsabilidad del Estado apoyar la producción del arte, de la música, del cine, de la misma manera que es responsabilidad de la salud, de las viviendas y de la educación”, explicó Arleen Cruz Alicea, productora de la película puertorriqueña “Perfume de Gardenia”, que estuvo 18 semanas en cartelera en los cines locales. “En ese sentido, las herramientas para una producción consistente de cine nacional son fundamentales, porque el cine es un registro también del momento en que vivimos”.

Uno de los grandes retos que existen actualmente es lo complicado que es para una producción local lograr cualificar para los incentivos que se le brinda al cine, debido a las altas fórmulas de retorno de inversión que son requisito para la otorgación de estos. “La mirada del Departamento de Desarrollo Económico es atraer capital, por lo que usan unas fórmulas de retorno a la inversión que, obviamente para los proyectos locales es mucho más complicado llegar a esos requisitos. No es lo mismo que una película puertorriqueña con un presupuesto de $600,000 o $700,00 haga un ejercicio de retorno de inversión, si se compara a una serie o una película que viene con $20 millones de presupuesto”, mencionó Cruz Alicea. “No es que esos incentivos no estén disponibles para las producciones locales, es que la manera en que está estructurado todo es muy complicado para que podamos competir para que nos lo otorguen”.

Aunque todavía se encuentra aclimatándose a su nueva posición, Sánchez Acosta está consciente de las necesidades que tienen las producciones locales, por lo que quisiera brindar las herramientas necesarias dentro de la Oficina de Cine para aportar a la industria. “Estamos en conversaciones con muchos de los productores locales, que me han hecho acercamientos, y me he comprometido a ayudarlos. Incluso una de las directrices más directas del Gobernador fue la de fortalecer y seguir fomentando la industria local del cine, para llevarla a donde estuvo una vez y donde merece estar”, añadió el abogado, quien ha trabajado por muchos años como analista político.

Sugerencias para la Oficina de Cine

Además de los incentivos o créditos contributivos que ofrece la Oficina de Cine del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, son muchas las ayudas y los proyectos que podrían ofrecer a los cineastas locales, según la opinión de la productora Cruz Alicea. “El asunto de los fondos es fundamental, pero también hay otros elementos donde el programa de cine puede ser facilitador para que realmente se siga creando cine. Por ejemplo, ellos podrían ser los facilitadores para crear acuerdos de coproducciones con otros países, alrededor del mundo, que ayudaría a financiar los proyectos. Actualmente solamente tenemos unos acuerdos que son bilaterales, pero este tipo de acuerdo de coproducción se tiene que llevar a cabo entre los gobiernos”, explicó Cruz Alicea.

“Por otro lado, el Programa de Cine podría servir como ente para facilitar las dinámicas entre las diferentes agencias de gobierno en la isla a la hora de buscar permisos para grabar en locaciones especiales o para lograr algún tipo de descuento en los pagos que se tienen que hacer para filmar en algunos lugares”, manifestó la productora de proyectos como “Cuentas pendientes”, Anatomía de las Canas” e “Histéricas”. “Actualmente, alquilar un espacio para filmar en un parque nacional, por poner un ejemplo, tiene unos precios bastante elevados, que una producción extranjera con un presupuesto alto, puede darse el lujo de pagarlos sin problema. Pero para las producciones locales una rebaja en esos alquileres hace una gran diferencia”.

Por último, Cruz Alicea también recomendó que una buena estrategia para fortalecer el futuro del cine en la isla, y que podría ser liderado por el Programa de Cine, es la creación de iniciativas educativas para darle las herramientas necesarias a los cineastas para prepararlos y que puedan hacer propuestas de proyectos más competitivos a la hora de solicitar fondos a distintas entidades. “Estamos en un momento en que cada proyecto crea su camino, por lo que, a falta de la otorgación de los incentivos por parte del Gobierno, hay que buscar otros fondos, incluyendo coproducciones, en instituciones que se dedican a ayudar e impulsar el cine en distintos lugares en el mundo, así como solicitar auspicios a empresas que nos puedan donar comida, servicios y otras aportaciones para cumplir con las necesidades de los proyectos”, manifestó Cruz Alicea, quien forma parte de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. “Realmente, tenemos que hacer malabares para poder ver uno de nuestros trabajos proyectado en una pantalla de una sala de cine”.