Dónde ver 10 de las mejores películas de horror en “streaming”

Algo que trae consigo la llegada de una celebración como Halloween, es la gran cantidad de películas de horror que se ponen disponible a través de las distintas plataformas de contenido digital de “streaming” en el mercado. Esto es especialmente ‘dulce’ para los amantes de este género de películas, que cada vez son más. Antes, para esta época en particular, se llevaban a cabo los principales lanzamientos de largometrajes dedicados a crear pavor y sacarles gritos a las personas. Sin embargo, ese patrón ha cambiado con los años.

Si eres de los que disfrutas de ver películas de horror con todas las luces apagadas, seguro que has visto prácticamente todas las películas que aparecen en la siguiente lista, la cual es un escogido de las que podrían ser consideradas entre las mejores películas de de horror de todos los tiempos. Si todavía no has visto alguna de ellas, aquí sabrás donde verlas.

Psycho

Año de estreno: 1960

Plataforma: Peacock

Director: Alfred Hitchcock

Actores principales: Anthony Perkins (Norman Bates); Janet Leigh (Marion Crane); Vera Miles (Lila Crane); y John Gavin (Sam Loomis)

De qué trata: Marion Crane, una secretaria en una crisis existencial, roba un dinero de su jefe. Mientras huye de la justicia, se esconde en el remoto Motel Bates, a cargo del joven Norman Bates. Lo que empieza como un thriller policial se convierte en un terrorífico thriller psicológico.

The Exorcist

Año de estreno: 1973

Director: William Friedkin

Actores principales: Ellen Burstyn (Chris MacNeil); Linda Blair (Regan MacNeil); Jason Miller (Father Damien Karras); y Max von Sydow (Father Lankester Merrin)

De qué trata: Esta película narra la aterradora posesión de una niña de 12 años, Regan MacNeil, y el intento desesperado de su madre por salvarla. Al no encontrar explicación médica, recurre a dos sacerdotes, uno de ellos con dudas de fe, que enfrentan una poderosa fuerza demoníaca.

The Shining

Año: 1980

Dónde verla: HBO Max

Director: Stanley Kubrick

Actores principales: Jack Nicholson (Jack Torrance); Shelley Duvall (Wendy Torrance); y Danny Lloyd (Danny Torrance).

De qué trata: Esta película sigue a Jack Torrance, un escritor que acepta cuidar un hotel aislado durante el invierno junto a su esposa e hijo. A medida que la soledad y fuerzas sobrenaturales lo consumen, Jack se vuelve violento, poniendo en peligro a su familia.

Halloween

Año: 1978

Dónde verla: FreebieTV, Fawsome y Plex

Director: John Carpenter

Actores principales: Donald Pleasence (Dr. Sam Loomis); Jamie Lee Curtis (Laurie Strode); y Nick Castle (Michael Myers).

De qué trata: Cuenta la historia de Michael Myers, un asesino enmascarado que escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su pueblo natal para aterrorizar a adolescentes, especialmente a Laurie Strode. Con una presencia silenciosa e implacable, Myers inicia una matanza en la noche de Halloween.

Hereditary

Año: 2018

Dónde verla: HBO Max

Director: Ari Aster

Actores principales: Toni Collette (Annie Graham); Alex Wolff (Peter Graham); Milly Shapiro (Charlie Graham); y Gabriel Byrne (Steve Graham)

De qué trata: Este filme sigue a la familia Graham, que comienza a desmoronarse tras la muerte de la matriarca. A medida que secretos oscuros y fuerzas sobrenaturales emergen, la madre, Annie, enfrenta una aterradora herencia que amenaza con destruirlos a todos.

The Texas Chain Saw Massacre

Año: 1974

Dónde verla: Peacock y Netflix

Director: Tobe Hooper

Actores principales: Marilyn Burns (Sally Hardesty); Gunnar Hansen (Leatherface); y Edwin Nelson (The Cook)

De qué trata: Esta película narra la historia de un grupo de jóvenes que, en un viaje por Texas, se topan con una familia caníbal y su brutal asesino enmascarado, Leatherface. Lo que comienza como una aventura, se convierte en una pesadilla sangrienta llena de terror y violencia.

Get Out

Año: 2017

Dónde verla: HBO Max

Director: Jordan Peele

Actores principales: Daniel Kaluuya (Chris); Allison Williams (Rose); Bradley Whitford (Dean Armitage); y Catherine Keener (Missy Armitage).

De qué trata: Este filme muestra la visita de Chris, un joven afroamericano, a la familia de su novia blanca, Allison . Lo que comienza como una reunión familiar incómoda se transforma en una inquietante pesadilla cuando descubre un oscuro y siniestro secreto detrás de la fachada perfecta.

Rosemary’s Baby

Año: 1968

Dónde verla: Pluto TV

Director: Roman Polanski

Actores principales: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse); John Cassavetes (Guy Woodhouse); Ruth Gordon (Minnie Castevet); y Sidney Blackmer (Roman Castevet)

De qué trata: Esta película cuenta la historia de Rosemary, una joven que queda embarazada poco después de mudarse a un antiguo edificio con su esposo. A medida que su embarazo avanza, comienza a sospechar que sus vecinos ocultan un plan siniestro relacionado con su hijo.

The Others

Año: 2001

Dónde verla: Prime Video (alquiler)

Director: Alejandro Amenábar

Actores principales: Nicole Kidman (Grace Stewart); Fionn ula Flanagan (Mrs. Mills); Christopher Eccleston (Charles Stewart); y Alakina Mann (Anne)

De qué trata: Este largometraje sigue a Grace, una madre estricta que vive con sus dos hijos fotosensibles en una mansión aislada, esperando el regreso de su esposo tras la guerra. Extraños sucesos en la casa la llevan a creer que está habitada por fantasmas, pero la verdad es mucho más perturbadora.

The Strangers

Año: 2008

Dónde verla: Netflix

Director: Bryan Bertino

Actores principales: Liv Tyler (Kristen) y Scott Speedman (James)

De qué trata: Este largometraje sigue a una pareja que, tras una noche romántica en una casa de campo, es acosada por tres desconocidos enmascarados. Lo que comienza como un simple susto se convierte en una pesadilla de terror psicológico y violencia sin sentido.

Poltergeist

Año: 1982

Dónde verla: HBO Max y FreebieTV

Director: Tobe Hooper

Actores principales: Craig T. Nelson (Steve Freeling); JoBeth Williams (Diane Freeling); Beatrice Straight (Dr. Lesh); y Heather O’Rourke (Carol Anne Freeling)