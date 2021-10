En una entrevista con “El Mercurio” en 2020, Minyoung Kim, vicepresidenta de Contenido Coreano de la compañía, aseguraba el interés de la plataforma en los creadores de Corea del Sur y adelantaba que la idea era aumentar la parrilla de programación “de manera agresiva”, llegando a tener cerca de 100 producciones originales de ese país para 2023.

Si quedaba alguna duda de esa promesa, en enero de este año la empresa lo demostró, con la inauguración de dos enormes estudios de producción a las afueras de Seúl. Entre 2015 y 2020, Netflix ha invertido alrededor de $700 millones en contenido coreano, y es una apuesta que hoy se muestra exitosa, ya que el consumo de ficciones provenientes de ese país se ha incrementado en un 200% en los suscriptores estadounidenses en los últimos dos años.

Y hoy, la plataforma tiene su primer gran fenómeno masivo entre manos con “El juego del calamar”, serie que debutó a mediados de septiembre pasado y desde entonces se mantiene en el número 1 de lo más visto del servicio en 90 países.

Según datos de la empresa -que no pueden ser verificados independientemente-, “El juego...” está a punto de convertirse en su ficción original más vista en la historia de Netflix durante su primer mes, superando a “Bridgerton”, que ostenta ese récord.

Otras compañías externas, como Parrot Analytics, que mide qué tan popular es un contenido analizando su presencia en redes sociales e internet, asegura que la serie surcoreana es la más demandada en el mundo en estos momentos, siendo un 79% más atractiva que una serie promedio.

La trama trata sobre un macabro concurso al que llegan a competir 456 personas sumidas en profunda deuda, con la esperanza de ganar el millonario premio que les solucione la vida. Pero lo que no saben es que esa competencia, inspirada en populares juegos infantiles, tiene consecuencias fatales para los perdedores.

La serie fue creada en 2008 por Hwang Dong-Hyuk, pero por más de una década no encontró interesados en el guion, hasta que Netflix decidió adquirirlo en 2019, como parte de su estrategia de impulsar el contenido local. Hoy, la ficción no solo es un fenómeno de audiencia, sino que ha logrado excelentes críticas, y es uno de los grandes ejemplos de un fenómeno orgánico y de boca a boca, ya que la plataforma no la promovió mayormente fuera de la región asiática.

“Siempre pensamos que sería un título grande en Corea, pero nunca imaginamos que sería así de exitoso en el resto del mundo”, señaló a Vulture Bela Bajaria, jefa de Contenidos Globales de Netflix.