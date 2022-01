Las imágenes del personaje de Chris Noth grabadas para el final de la temporada de “And Just Like That…” no se verán finalmente en la serie de HBO Max, tras las múltiples acusaciones de abuso y agresión sexual presentadas por varias mujeres en contra el actor.

En el último episodio de la ficción, Noth no volverá a aparecer como estaba previsto, según informó Variety. El personaje del actor, Mr. Big, murió en el primer capítulo del regreso de “Sex and the City”, después de sufrir un ataque al corazón, pero estaba contemplado que reapareciese en el final de la entrega durante una secuencia imaginaria en la que “Carrie”, a quien da vida Sarah Jessica Parker, se reunía con él mientras visitaba el puente Pont des Arts de París para esparcir sus cenizas.

Si bien la plataforma no hizo comentarios al respecto, el equipo creativo de “And Just Like That…” decidió que la aparición de Noth en el final de la temporada no era lo suficientemente significativa desde el plano narrativo como para evitar retirarlo del montaje. Algunas fuentes señalaron, además, que el final no estaba cerrado en el momento en que se hicieron públicas las acusaciones contra Noth.

PUBLICIDAD

La medida se produce tres semanas después de hacerse públicos los testimonios que afirman que el intérprete sería el supuesto autor de varias agresiones sexuales a mujeres en distintas etapas de su carrera, lo cual el actor ha negado. A raíz de este escándalo, el protagonista fue abandonado por su representante y despedido de la serie “The Equalizer” (CBS).

El 16 de diciembre, dos mujeres denunciaron a través de una publicación en “The Hollywood Reporter” que Noth las violó en dos incidentes distintos, uno que habría tenido lugar en 2004 y el otro en 2015.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, se defendió el intérprete a través de un comunicado. “Esas historias podrían haber ocurrido hace 30 años o hace 30 días. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. No sé con certeza por qué están saliendo estas historias a la luz ahora, pero sí sé que no agredí a estas mujeres”, remarcó.

Días después, una tercera mujer se presentó para acusar a Noth de agresión sexual, según informó “The Daily Beast”. El actor también negó los presuntos hechos. Esta nueva víctima aseguró que Noth la había besado y manoseado contra su voluntad en el restaurante Da Marino en 2010. Y un cuarto testimonio, hecho público por Heather Kristin, acusó al actor de “comportamiento tóxico” y dijo que el intérprete deslizó su mano por su espalda y sobre sus partes íntimas cuando trabajaba como suplente de Kristin Davis en “Sex and the City”.

PUBLICIDAD

Finalmente, una quinta mujer, la cantante y compositora Lisa Gentile relató que dos décadas atrás Noth la besó y tocó partes de su cuerpo a la fuerza en su apartamento de Nueva York, después de conocerlo en Da Marino, el mismo establecimiento del centro de Manhattan en donde otra de las presuntas víctimas también dijo haber sido agredida por el actor. Gentile declaró que conoció a Noth en 1998, cuando ambos eran clientes habituales del establecimiento. Aseguró que una noche de 2002 la llevó a su casa y pidió pasar. Gentile, que en ese momento tenía 29 años, dijo que le mostró la cocina y le ofreció vino. Luego él la empujó contra una mesada, la besó a la fuerza y le tocó su cuerpo sin su consentimiento por debajo de la ropa. Según dijo, ella trató de apartar sus manos, pero él la forzó a tocar sus partes íntimas. “Me babeaba por todo el cuerpo y rápidamente me sentí incómoda”, señaló la artista. Pero contó que pudo escabullirse y plantarse frente al actor y decirle: “No, no quiero esto”. Noth, supuestamente, se enfureció y la insultó antes de abandonar el apartamento.

Ante estos testimonios, las estrellas de “And Just Like That…” Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto en redes sociales exponiendo su pesar por las acusaciones contra quien fue su compañero, aunque afirmaron que respaldarán a las víctimas. “Apoyamos a las mujeres que se han pronunciado y han compartido sus dolorosas experiencias”, dice la declaración firmada por las tres actrices y remarcaron: “Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”.