“Esta isla” se alza con importante galardón en el Film Independent Spirit Awards

A veces, las historias más poderosas no necesitan presupuestos millonarios para brillar en las pantallas más grandes del mundo, solo necesitan una mirada honesta y un paisaje que hable por sí solo. Ejemplo de esto es la película puertorriqueña “Esta isla”, que transformó las vivencias cotidianas de la costa oeste de Puerto Rico en una galardonada producción, que acaba de alzarse con el John Cassavetes Award en los 2026 Film Independent Spirit Awards.

Este reconocimiento es uno de los más respetados en la industria, ya que premia específicamente a la mejor película realizada con un presupuesto menor a un millón de dólares. En esencia, es un galardón que celebra la excelencia artística por encima del dinero, consolidando a esta cinta como una de las obras boricuas más relevantes de la última década.

Dirigida por Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero, quienes ya habían sido destacados como mejores directores nuevos en el Festival de Tribeca, la película narra un relato profundamente humano. A través de las actuaciones de un elenco que mezcla veteranía y frescura, como Zion Ortiz, Fabiola Brown y Teófilo Torres, la trama explora la juventud, el amor y la lucha por sobrevivir en el Puerto Rico actual.

Lo que hace especial a “Esta isla” es su autenticidad. La película no solo se grabó en Puerto Rico, sino que convirtió a pueblos como Mayagüez, Añasco, Las Marías, Cabo Rojo y Guayanilla en personajes vivos. Sus paisajes y tensiones sociales son el corazón de una narrativa que ha cautivado a críticos en Nueva York y festivales internacionales.

“El concepto para este proyecto nació como algo que explorara el tema de ‘amantes en fuga’, inspirados en filmes como ‘Badlands’, ‘Y tu mamá también’, ‘Bonnie and Clyde’, que son estas películas que tienen elementos morales, filosóficos”, indicó Cristian Carretero, codirector y productor de la película, en una pasada entrevista a El Nuevo Día. “Queríamos explorar esos elementos, traducidos a Puerto Rico y el Caribe, que es un espacio en el que hay mucha tela para cortar, sobre esto, específicamente, y esa fue la idea general. Lo empezamos a desarrollar, pero lo tuvimos que poner en pausa mientras trabajábamos en otros proyectos, y cuando volvimos a Puerto Rico, nos otorgaron una subvención que nos permitió comenzar a desarrollar el guion como tal”.

La película puertorriqueña "Esta isla" cuenta con la participación de jóvenes actores como Fabiola Victoria Brown, a la izquierda, y Zion Ortiz, a la derecha. (Suministrada)

El éxito de la cinta no es casualidad. Antes de este gran premio, ya había recogido trofeos por su cinematografía en el Festival de Tribeca y el premio a Mejor Película en el Puerto Rico Film Festival.