Película puertorriqueña llega al prestigioso Festival de Cine de Tribeca

“Esto me lo llevo en el corazón. Ha sido una de las cosas más satisfactorias que hecho en mi vida. La energía entre los actores, los directores y el resto de la producción fue muy linda. Pienso que eso es el resultado de tanta cosa buena junta. Siento que cuando vean esta historia, que los hará conectar con la isla, que los ayudará a aprender cosas de Puerto Rico que no conocían, como me pasó a mí mismo mientras estábamos grabando. ‘Moreno’ no soy yo, es una personalidad diferente, es un poco más agresivo, más fuerte, más ambiguo. Le di a Moreno la actitud de personas que conozco, y el resultado ha sido positivo entre las personas que la han podido ver. En esta película, se muestra un Puerto Rico que la gente no está acostumbrada a ver, aquí se muestra esa otra parte, esa otra esencia que es completamente boricua, pero que no es lo tradicional, la pava y el cuatro, ese tipo de cosas”, sostuvo Robles.