El actor William Hurt falleció hoy a los 71 años, anunció su familia en un breve comunicado recogido por los medios estadounidenses.

Ganador de un Oscar por “Kiss of the Spider Woman” (1985) donde el actor puertorriqueño Raúl Juliá fue su contraparte. Además, protagonizó filmes como “Body Heat” (1981) o “Children of a Lesser God” (1986).

Otras de sus participaciones cinematográficas destacadas fueron en “A.I. (Artificial Intelligence)” (2001), “The Village” (2004), “The Good Shepherd” (2006).

También interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel.

“Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años”, indicaron los familiares.

El actor falleció entre sus familiares de forma tranquila y por causas naturales.

Hurt también actuó en producciones teatrales como “Henry V”, “Fifth of July”, “Richard II” y “A Midsummer Night’s Dream” y recibió una nominación a los premios Tony en 1985 por “Hurlyburly”.