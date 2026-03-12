Gala de la Gran Noche del Cine alberga esperanza para los más necesitados

En el último año, el 75% de la población de menores que son acogidos en el Hogar Cuna San Cristóbal ha logrado por lo menos llegar a un seno familiar, ya sea a través de un hogar adoptivo o mediante el retorno a su familia biológica, según aseguró la directora de la organización sin fines de lucro, Keyla La Santa.

Este dato válida el trabajo que desde el 1992 el Hogar Cuna San Cristóbal realiza como albergue temporero de menores entre las edades de 0 a 7 años que fueron removidos por el Departamento de la Familia por maltrato o negligencia. Ante este panorama de ejecución efectiva en respaldo al bienestar de los sectores vulnerables de la sociedad, Caribbean Cinemas, El Nuevo Día y ABC Puerto Rico realizan una alianza poderosa para celebrar la gala benéfica La Gran Noche del Cine 2026, el próximo domingo, 15 de marzo de 2026, en Montehiedra Cinemas.

Más que una celebración del séptimo arte enfocada en la edición 98 de los Premios Oscar la velada representa una oportunidad para transformar diferentes vidas a través de las siete organizaciones sin fines de lucro Hogar Cuna San Cristóbal, CODERI, La Fondita de Jesús, YMCA de San Juan, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo y Fundación A-Mar. Los recaudos de la gala serán destinados a las seis entidades sin fines de lucro que prestan servicios y ayudan a la poblaciones más vulnerables de la isla.

PUBLICIDAD

Hogar Cuna San Cristóbal. (Xavier Garcia)

Cada boleto adquirido se convierte en apoyo directo a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan por el bienestar de nuestra comunidad y de Puerto Rico.

“Esta gala representa que podamos continuar con nuestras operaciones. Nos ayuda con los servicios que le prestamos a nuestros niños, tanto de trabajo social, alimentación, servicios médicos, servicios psicológicos, lo que es recreación de ellos, servicios escolares... Es poder brindar todos estos servicios para que estos niños puedan recuperarse luego de haber vivido situaciones de negligencia, de maltrato, de pobreza y que finalmente puedan recuperar su estatus de hijo en un entorno familiar seguro que es a lo que aspiramos como entidad. A que todos los niños puedan tener una permanencia con una familia ”, señaló la directora de Hogar Cuna San Cristóbal.

La Santa precisó que la operación de la organización sin fines de lucro depende de fondos gubernamentales, privados y donaciones. Es por ello que es tan importante la celebración de eventos benéficos que ayudan directamente a las diferentes entidades del tercer sector.

La directora precisó que con la Ley del Family First Prevention Act, muchas entidades y albergues cerraron en la isla, puesto que en la actualidad operan unos 48 que sirven a la población de menores como hogar temporero. El Hogar Cuna San Cristóbal se convirtió en el primer establecimiento residencial con licencia para operar como agencia de adopción en Puerto Rico. Poseen la licencia del Departamento de la Familia para operar como agencia de adopción en Puerto Rico y tienen una capacidad para acoger hasta 18 menores bajo un mismo techo.

PUBLICIDAD

“Los niños que llegan a nuestro espacio tienen altas probabilidades de irse a la adopción. Sin embargo, aún así hay niños que han retornado a su hogar biológico”, reiteró La Santa.

1 / 23 | Así se vivió la Gran Noche del Cine en Montehiedra. Caribbean Cinemas, El Nuevo Día y ABC Puerto Rico presentaron la gala benéfica "La Gran Noche del Cine" en la que se proyectaron los títulos nominados y la última entrega de los premios Oscars. - Nichole Saldarriaga 1 / 23 Así se vivió la Gran Noche del Cine en Montehiedra Caribbean Cinemas, El Nuevo Día y ABC Puerto Rico presentaron la gala benéfica "La Gran Noche del Cine" en la que se proyectaron los títulos nominados y la última entrega de los premios Oscars. Nichole Saldarriaga Compartir

La gala de cine

La velada comienza a las 6:00 p.m. con una elegante recepción. Los asistentes disfrutarán de un ambiente cuidadosamente diseñado para la ocasión, acompañado por una propuesta culinaria a cargo del reconocido chef Wilo Benet.

Posteriormente, se proyectarán simultáneamente algunas de las producciones más destacadas del año. Las películas que se exhibirán son “Avatar: Fire and Ash”, “Sinners”, “Hamnet”, “Bugonia”, “One Battle After Another”, “Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Marty Supreme”, “Blue Moon”, “Song Sung Blue’ y ”F1″.

La ceremonia de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Boletos

Los boletos tienen un costo de $150 y están disponibles a través de www.caribbeancinemas.com o directamente a las entidades beneficiadas.

Hogar Cuna San Cristóbal – 787-747-9488

CODERI – 787-765-6147

La Fondita de Jesús – 787-724-4051

YMCA de San Juan – 787-349-3080

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo – 787-903-7685