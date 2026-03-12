¿Puede Benicio del Toro conquistar su segundo Oscar? Así se perfila la contienda por la estatuilla

A unos días de qué se lleve a cabo la 98a. ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los premios Oscar, hay una gran expectativa sobre quiénes resultarán ganadores de los galardones más importantes de la industria del cine a nivel mundial.

Este año, estos premios tienen un sabor especial gracias a la presencia del puertorriqueño Benicio del Toro, quien está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Esta es la tercera vez que este actor es nominado a un premio Oscar y, de resultar ganador, sería la segunda ocasión en su carrera que lo consigue luego de haber ganado en el 2001 por “Traffic”.

Esta categoría en particular luce cerrada e interesante, dado a que a esas alturas no hay un favorito claro. Es por eso que le preguntamos a tres expertos en la materia para que nos hablara de las actuaciones de cada uno de los nominados, así como sus posibilidades de ganarlo. Esto fue lo que nos dijeron el actor Modesto Lacén, la cineasta Arleen Cruz-Alicea, y el crítico de cine Juanma Fernández París.

¿Por qué crees que fueron nominados?

Benicio Del Toro interpreta el personaje del Sensei Sergio St. Carlos en la película "One Battle After Another". (Suministrada .)

Benicio del Toro, “One Battle After Anothe”

“Benicio del Toro ya tiene un Oscar, o sea que no es ningún secreto de que él es totalmente admirado en la industria y es reconocido como un gran actor. Usualmente sus papeles son en dramas intensos y complejos, pero en este caso es algo diferente a lo que había hecho anteriormente. Así que la combinación de haber seleccionado un proyecto de mucho prestigio y calidad y, a la misma vez, darse la oportunidad de hacer algo diferente a lo que lo hemos visto hacer en pantalla, es la razón por la que entiendo que fue nominado” - Juanma Fernández París

“El personaje de Benicio (Sensie Sergio St. Carlos) es uno con el que, de inicio, pudo jugar tanto con el idioma, como en sus movimientos, entre otros detalles. Siento que es un trabajo donde es el estabilizador dentro del caos, además de que le brinda el ritmo a la trama y que lo transmite de una manera muy sutil. Lo bonito de cuando uno conecta con algún personaje, es que no nos damos cuenta de que es una actuación. Benicio logra eso en esta película” - Modesto Lacén

“Cuando Benicio está nominado, le está dando también visibilidad a los latinos y es un autorreconocimiento al talento que sale de aquí de Puerto Rico. A mí me parece que él es como un actor de sutilezas y, en el caso de esta pieza, su personaje es el elemento que trae a tierra al personaje de Leonardo DiCaprio, que está como en este otro registro más caótico. Su personaje en realidad no tiene tanto tiempo en pantalla, tampoco tiene tantísimos diálogos, pero es un personaje importante y pivotal en la historia” - Arleen Cruz-Alicea

El actor australiano Jacob Elordi dijo presente en la proyección de 'Frankenstein' durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto de 2025. (ETTORE FERRARI)

Jacob Elordi, “Frankenstein”

“Jacob Elordi sorprendió por la profundidad, por el dominio físico que tiene y por el trabajo de voz que hizo, por lo que siento que va a en contra de esa imagen de hombre guapo que hizo en ‘Wuthering Heights’. Meterse en un personaje que precisamente no tiene nada que ver con eso, es algo que habla mucho de la profundidad de su trabajo y de su seriedad. Es un trabajo que no tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con lo interno” - Modesto Lacén

“Este actor tiene una presencia física impresionante, empezando por su altura, pero que también lleva a que el personaje de Frankenstein se siente vulnerable. Me parece que, de parte de Guillermo del Toro, fue una combinación acertada a la hora de crear este monstruo, pero con un lado de humanidad” - Arleen Cruz-Alicea

“Esta interpretación de Frankenstein es un desafío al tipo de carrera que él había llevado hasta hora con papeles de nene lindo y galán. Guillermo del Toro lo seleccionó para este papel súper importante por su reto físico, por su transformación y, literalmente, por la vulnerabilidad emocional que mostró. Él podría haber tenido toda una carrera basada en su apariencia, pero esta actuación indica que no, que va a aspirar a más” - Juanma Fernández París

Delroy Lindo es un veterano actor de 73 años. (Frank Masi)

Delroy Lindo, “Sinners”

“Este es un actor que me encanta. Lo hemos visto en tantas películas de todos los géneros, películas grandes, películas buenas, películas malas, pero es un cineasta maduro, con títulos muy importantes. Me parece que es un artista, que además de representar, conecta con la historia a otros niveles, por lo que presumo que tuvo en este director (Ryan Coogler) una posibilidad de manifestarse y de expresar lo que él veía como de la historia” - Arleen Cruz-Alicea

“Es un crimen que esta sea su primera nominación, porque este actor siempre está bien en cualquier papel que hace. Esa es una de las cosas que lo valida como intérprete. Pero su interpretación en ‘Sinners’ no es la mejor de su carrera, por lo que este es uno de los casos en el que Lindo está ‘cogiendo pon’ por el aclamo de la película, y es prácticamente un homenaje a su carrera como actor. Algo que debió haber pasado hace tiempo” - Juanma Fernández París

“Es un buen trabajo, pero siento que va más como un reconocimiento a su trayectoria más que el trabajo en ‘Sinners’. Es la primera vez que es nominado y no me parece que es su mejor trabajo, aunque hace un gran trabajo en sí. Este es un actor que lleva trabajando años, haciendo buenas interpretaciones. Creo que es el que menos posibilidades tiene de ganar” - Modesto Lacén

Sean Penn ha ganado dos premios Oscar en su ilustre carrera.

Sean Penn, “One Battle After Another”

“Sean Penn tiene dos Oscars, así que la conversación con él no es si es talentoso. Es, precisamente, alguien que está en un nivel en su carrera, donde encuentra un rol que lo reta de una forma diferente. Este es un rol bien arriesgado, también por el clima político que vivimos actualmente, y cómo eso se ata a que Sean Penn nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de expresarse sobre temas difíciles o complicados. Así que, todo eso hace que fuera inevitable su nominación en esta categoría” - Juanma Fernández París

“En ‘One Battle After Another’ Sean Penn encarna a un tipo desagradable, que además de lo físico, tiene unos sentimientos contenidos que expresa magistralmente. Me parece un trabajo que es delicioso y magnánimo, por lo desagradable que es el personaje. Es un actor que me gusta mucho por su versatilidad y, más que nada, por cómo sus personajes son diametralmente opuestos en cada una de sus películas” - Modesto Lacén

“Sean Penn es un actor de método altamente probado. En este caso encarna un personaje duro y complicado, porque hay un conflicto que no es tan evidente al inicio de la película, que une con una interpretación dura y ruda. Ya vimos en los BAFTA que esta película ganó muchísimos premios y él fue el que se llevó precisamente ese reconocimiento de actor de reparto, al igual que en el SAG” - Arleen Cruz-Alicea

A sus 74 años, el actor sueco Stellan Skarsgård ha tenido una larga y exitosa carrera en el cine. (Captura)

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

“Este es otro actor que lleva una carrera maravillosa, de estos actores que uno ve y sabe que siempre va a ver un trabajo maravillo. Este personaje le vino como anilla al dedo y es un trabajo que cuando terminé de ver la películs quedé maravillado. Cuando las películas te tocan de una manera muy profunda y sencilla, me recuerdan el por qué quise dedicarme a la actuación. Realmente él vuela en ese personaje, porque uno completamente cree lo que está pasando en esa película” - Modesto Lacén

“’Sentimental Value’ es una película que a mí me pareció bien poderosa, a la vez de ser emocional, minimalista y detallista. En el caso del personaje de Skarsgård, aunque no tiene muchísimo diálogo, está presente y toda la trama está súper anclada a sus decisiones y cómo eso afecta a sus hijas. Me parece también un actor de sutileza y que, en este momento de su carrera, su madurez habla por sí misma. Me pareció muy poderoso ver su dureza, pero también su fragilidad, con pocos recursos” - Arleen Cruz-Alicea

“Este es un caso parecido al de Delroy Lindo, en el sentido de que siempre ha sido un actor que entrega un trabajo espectacular, independientemente de cuánto tiempo esté en pantalla. ‘Sentimental Value’ es una película que ha captado la fascinación, merecidamente, por eso ahora Skarsgård recibe esta nominación. No es que de momento había estado desperdiciando su talento en su carrera, simplemente es un excelente actor con un proyecto que lo posiciona para recibir el reconocimiento” - Juanma Fernández París

¿A quién le daría el Oscar?

“Emotivamente diría que Benicio del Toro, pero obviamente es una respuesta que tiene que ver con el corazón patriótico. Sin embargo, si pudiese votar, le daría el voto a Stellan Skarsgård, por lo minimalista en su interpretación. Siendo el punto de enunciación de todo lo que es el conflicto de la película, gracias a esos pequeños matices que nos dio en su actuación, realmente invitaron a que el espectador transitara todo el camino del conflicto de la protagonista” - Arleen Cruz-Alicea

“Me vería tentado por votar por Delroy Lindo, por el tema de no haber ganado nunca, pero votaría por Sean Penn, porque la película no funciona sin lo que él hace. En términos del tono de sátira política y de humor negro, lo que él hace establece esa frecuencia” - Juanma Fernández París

“Estoy dividido entre Sean Penn y Stellan Skargard. Aunque, al final, se lo daría a Stellan Skarsgård. Además de por el trabajo que hizo en la película, cuando hay actores así de oficio que uno ha visto a través de los años hacer un trabajo de excelencia, de consistencia y de seriedad, cuando surge esta oportunidad donde su trabajo brilla, siento que hay que darle ese espacio y premiarlo” - Modesto Lacén

¿Quién crees que ganará?

“Ahora mismo la bola de cristal está empañada, porque precisamente de la forma que corren estos premios es de que quién se lo merece, no necesariamente es lo que lleva a que voten por ellos. Sí puedo decir que Sean y Benicio, al estar en la misma película, podrían dividir los votos y entonces se cancelan ellos dos. Por lo que Stellan Skarsgård es el que tiene más posibilidades de ganar. Sin embargo, al no estar nominado en los SAG ni en los BAFTA, eso le resta un poco” - Juanma Fernández París

“Pienso que Stellan Skarsgård es el favorito. En el caso de Benicio, está con Sean Penn en la misma película y podría dividir los votos. Delroy Lindo, lamentablemente, no es el favorito, ni Jacob Elordi. Así que, está entre esos tres y, al dividirse la votación, es el que puede surgir. De hecho, creo que el que ganó el SAG (Sean Penn) puede que sea el segundo lugar de los Óscar” - Modesto Lacén

“Creo que va a ganar el premio Sean Penn. Su interpretación de un ser humano con un conflicto tan profundo, me parece que es muy seductor ante el ojo de un jurado para ser premiado” - Arleen Cruz-Alicea