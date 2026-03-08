¿Quién gana el Oscar por mejor película “Sinners” o “One Battle After Another”?

Los Ángeles - La carrera por el Oscar a mejor película se reduce a un duelo entre la ambición de “Sinners” (‘Pecadores’) y la explosividad de “One Battle After Another” (’Una batalla tras otra’), dos visiones masculinas enfrentadas que transforman conflictos sociales en un duelo titánico por el máximo galardón.

El cara a cara entre ambos proyectos se perfila como el más indeciso de una gala que presenta todavía muchas incógnitas en la mayoría de las categorías, ante una Academia dividida entre la innovación técnica y el relato tradicional.

Aunque el cuadro de honor lo completan títulos de la talla de ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Train Dreams’ (‘Sueños de trenes’), ‘Bugonia’, ‘Frankenstein’, ‘The Secret Agent’ (‘O Agente Secreto’), ‘Sentimental Value’ (‘Valor Sentimental’) y ‘F1’, el transcurso de la temporada ha terminado por estrechar el círculo sobre los dos grandes colosos del año.

¿Por qué ‘Sinners’?

La propuesta de Ryan Coogler alcanza una dimensión histórica al establecer un nuevo récord absoluto con sus 16 candidaturas, una cifra hasta ahora inédita en los registros de la Academia.

Si bien este resumen de menciones no garantiza que ‘Sinners’ deba imperar en la categoría reina, la magnitud de su presencia presagia un síntoma de consenso entre los votantes de la Academia de Hollywood.

Y es que la cinta ha ido ganando músculo en la temporada de premios de esta edición, con unos Globos de Oro que engalanaron la banda sonora, compuesta por Ludwig Göransson, y la consideraron el mayor logro cinematográfico en taquilla.

No logró el galardón a mejor película de drama, pero lejos de parecer un tropiezo, la película de Coogler se ganó el favor de la Crítica de Hollywood y del mayor sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA.

De hecho, la victoria en los Premios al Actor, como se han empezado a conocer los galardones que otorga SAG-AFTRA, ha sembrado el desconcierto en las quinielas, al desplazar la hegemonía que hasta ese momento ostentaba su principal competidora en la contienda.

Apoyada en la doble interpretación de Michael B. Jordan, la película utiliza los códigos del suspense sobrenatural para realizar una radiografía sobre la culpa y la supervivencia que trasciende el cine de género.

¿Por qué ‘One Battle After Another’?

Por su parte, película del aclamado Paul Thomas Anderson presume de haberse colgado las medallas de los premios más grandes: conquistó los Globos de Oro como mejor película de comedia y musical y los BAFTA, dos de los termómetros más fiables en la carrera de los Oscar.

Su éxito no solo bebe del talento de sus actores, grandes piezas en el tablero de Hollywood: desde Leonardo DiCaprio a Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro; también por tratar una narrativa de elevado calado como es el conflicto migratorio en Estados Unidos y el supremacismo blanco.

Mediante una estructura coral de ritmo frenético, la cinta disecciona las dinámicas de poder y la crisis humanitaria en la frontera para articular un relato que conecta con el debate contemporáneo sobre la identidad y se presenta como un testimonio social de impacto.

‘Hamnet’ y ‘The Secret Agent’ esperando una sorpresa

En una gala en la que todo puede pasar, títulos como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’ o la brasileña ‘The Secret Agent’ emergen como las grandes alternativas al duelo de titanes, aunque es poco probable que se impongan.

La emotiva obra de Chloé Zhao basada en la obra de Maggie O’Farrell se posiciona como una fuerte contrincante por su calidad técnica. Además, le arrebató a ‘Sinners’ el Globo de Oro en el apartado de mejor película de drama.

Las apuestas de Brasil parecen estar concentradas en el Oscar a mejor filme extranjero, pero el proyecto de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura se ha convertido en el internacional de la temporada y ha consolidado su prestigio en el cine latinoamericano.