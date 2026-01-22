Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Benicio del Toro recibe su tercera nominación a los Premios Óscar

El actor puertorriqueño buscará la segunda estatuilla de su carrera cinematográfica

22 de enero de 2026 - 11:28 AM

Benicio Del Toro, en el personaje de Sensei Sergio St. Carlos. (Suministrada .)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - El puertorriqueño Benicio del Toro recibió este jueves una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra “One Battle After Another”, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson.

Del Toro comparte categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi (“Frankenstein”), Deloy Lindo(“Sinner”) y Stellan Skarsgard (“Sentimental Value”) y el ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en la 98º edición de los premios más prestigiosos del cine.

El actor puertorriqueño buscará la segunda estatuilla de su carrera cinematográfica tras alzarse en 2001 con el Óscar a mejor actor de reparto en “Traffic”. También estuvo nominado en 2004 en la misma categoría por “21 Grams”.

En “One Battle After Another”, el proyecto del aclamado Anderson, del Toro interpreta a St. Carlos es un personaje clave en la trama, descrito como un sensei de kárate y protector de la comunidad indocumentada de Baktan Cross.

La película parte de la adaptación cinematográfica de una novela, que mezcla el suspense de acción con tintes de comedia negra. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, combina acción con un retrato íntimo de la ambición y la rivalidad y se ha convertido en una de las favoritas este año de la crítica.

El laureado actor Benicio Del Toro es el padrino de la celebración de los 450 de fundación de “La ciudad de las lomas”.Ayer, la estrella de la película “Traffic” recorrió las calles de San Germán, visitó sus museos como el de la Farmacia Domínguez.Compartió con Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos de San Germán.
1 / 5 | Benicio Del Toro redescubre San Germán . El laureado actor Benicio Del Toro es el padrino de la celebración de los 450 de fundación de “La ciudad de las lomas”. - Suministrada
