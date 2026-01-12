Opinión
Stellan Skarsgard vence a Benicio del Toro y gana el Golden Globes a “Mejor actor de reparto”

El actor sueco venció al puertorriqueño con la película “Sentimental Value”

12 de enero de 2026 - 10:21 PM

Stellan Skarsgård y Megan Everett-Skarsgard. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor sueco Stellan Skarsgård venció al puertorriqueño Benicio del Toro al alzarse este domingo con el Golden Globes a “Mejor actor de reparto” por la película “Sentimental Value”, de Joachim Trier.

“Estoy muy feliz por esto, porque es una pequeña película noruega sin dinero para publicidad ni nada, que llega a ver el mundo de esta manera, y espero que la vean en un cine, porque son una especie en extinción”, dijo el actor al recibir el premio.

En la cinta sueca, que también compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa, Skarsgård da vida Gustav Borg, un célebre director de cine que busca sanar su distanciada relación con su hija a través de la creación de uno de los proyectos más personales de su carrera.

Skarsgård se impuso en una categoría que además de Del Toro, quien competía por su interpretación en la cinta de Paul Thomas Anderson ‘One Battle After Another’, contemplaba a Jacob Elordi, por ‘Frankenstein’; Paul Mescal, por ‘Hamnet’; Adam Sandler, por ‘Jay Kelly’ y Sean Penn, por ‘One Battle After Another’.

