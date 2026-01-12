Celebridades protestan contra el ICE en la alfombra roja de los Golden Globes

Algunas celebridades lucieron insignias contra el ICE en los Golden Globes el domingo en homenaje a Renee Good, quien fue asesinada a tiros en su auto por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas esta semana en Minneapolis.

Las insignias en blanco y negro mostraban lemas como “BE GOOD” (Sé bueno) e “ICE OUT” (Fuera ICE), introduciendo un ángulo político en la entrega de premios tras la ceremonia relativamente apolítica del año pasado.

Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne lucieron los pins en la alfombra roja, y se esperaba que otras celebridades también los llevaran.

Mark Ruffalo, con un pin que dice "Be Good" (Sé bueno). (Jordan Strauss)

Desde el tiroteo del miércoles, han estallado protestas en todo el país, exigiendo responsabilidades por la muerte de Good, así como por otro tiroteo en Portland en el que agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a dos personas. Algunas protestas han dado lugar a enfrentamientos con las fuerzas del orden, especialmente en Minneapolis, donde el ICE está llevando a cabo su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha.

“Necesitamos que toda la sociedad civil, toda la sociedad, alce la voz”, afirmó Nelini Stamp, de Working Families Power, una de las organizadoras de los pins contra el ICE. “Necesitamos a nuestros artistas. Necesitamos a nuestros animadores. Necesitamos a las personas que reflejan la sociedad”.

Los miembros del Congreso han prometido una respuesta firme y el FBI está investigando el asesinato de Good. La administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para defender las acciones del agente del ICE, sosteniendo que actuó en defensa propia y que pensó que Good lo atropellaría con su auto.

Apenas una semana antes de que Good fuera asesinado, un agente del ICE fuera de servicio disparó y mató a Keith Porter, de 43 años, en Los Ángeles. Su muerte provocó protestas en el área de Los Ángeles, en las que se pedía el arresto del agente responsable.

Organizadores llevan el impulso popular a las fiestas de los Golden Globes

La idea de los pins “ICE OUT” surgió a raíz de un intercambio de mensajes de texto a altas horas de la noche a principios de esta semana entre Stamp y Jess Morales Rocketto, directora ejecutiva de un grupo de defensa de los latinos llamado Maremoto.

Saben que los eventos culturales de gran repercusión mediática pueden acercar los problemas sociales a millones de espectadores. Este es el tercer año de activismo en los Golden Globes para Morales Rocketto, que ya había movilizado a Hollywood para protestar contra las políticas de separación familiar del Gobierno de Trump. Stamp afirma que siempre piensa en los Oscar de 1973, cuando Sacheen Littlefeather ocupó el lugar de Marlon Brando y rechazó su premio para protestar contra la representación que el mundo del espectáculo estadounidense hacía de los nativos americanos.

Wanda Sykes. (Jordan Strauss)

Así que las dos organizadoras comenzaron a llamar a las celebridades y personas influyentes que conocían, quienes a su vez llevaron su campaña a las figuras más destacadas de sus círculos. Esa primera toma de contacto incluyó a la activista laboral Ai-jen Poo, que desfiló por la alfombra roja de los Golden Globes en 2018 con Meryl Streep para destacar el movimiento Time’s Up.

“Existe una larga tradición de personas que crean arte y defienden la justicia en momentos concretos”, dijo Stamp. “Vamos a continuar con esa tradición”.

Según Stamp, los aliados de su movimiento han estado asistiendo a los “eventos de lujo” que tienen lugar en los días previos a los premios. Están repartiendo los pins en las fiestas y distribuyéndolos entre los vecinos que asistirán a la ceremonia de esta noche.

“Lo meten en el bolso y dicen: “Oye, ¿te lo pondrías?”. Es algo muy popular”, dijo Morales Rocketto.