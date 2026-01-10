El Congreso debate las posibles consecuencias para ICE tras la muerte de mujer en Minnesota

La muerte de una mujer de Minnesota a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está resonando en el Capitolio, donde los demócratas —y algunos republicanos— prometen una respuesta contundente, mientras las agresivas operaciones de deportación del presidente Donald Trump provocan protestas en todo el país.

Los legisladores exigen una variedad de medidas, desde una investigación completa sobre la muerte por disparos de Renee Good y cambios de política en las redadas de las fuerzas del orden, hasta el recorte de fondos a las operaciones de ICE y el juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, en lo que rápidamente se perfila como un punto de inflexión.

“Lo ocurrido en Minnesota es una desgracia total y absoluta”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, a medida que surgían detalles del caso. “En los próximos días estaremos conversando sobre una respuesta fuerte, firme y apropiada por parte de los demócratas de la Cámara”.

Sin embargo, hay muy poco consenso entre los partidos políticos tras la muerte de Good, quien conducía una guagua SUV después de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando fue baleada y asesinada por un agente de ICE.

El hecho generó de inmediato narrativas opuestas. Trump y Noem afirmaron que el agente de ICE actuó en defensa propia, mientras que funcionarios demócratas aseguraron que la administración Trump estaba mintiendo y exhortaron al público a ver por sí mismo los videos virales del tiroteo.

El vicepresidente JD Vance culpó a Good, calificando el hecho como “una tragedia causada por ella misma”, y señaló que el agente de ICE pudo haber estado “sensible” tras haber resultado herido en un altercado no relacionado el año pasado.

No obstante, la muerte de Good —al menos la quinta registrada desde que la administración lanzó su campaña de deportaciones masivas— podría alterar la dinámica política.

“Los videos que he visto de Minneapolis ayer son profundamente perturbadores”, expresó en un comunicado la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska.

“Mientras lamentamos esta pérdida de vida, necesitamos una investigación exhaustiva y objetiva sobre cómo y por qué ocurrió esto”, dijo. Como parte de la pesquisa, pidió cambios de política y afirmó que la situación “fue devastadora y no puede volver a suceder”.

El financiamiento de Seguridad Nacional, bajo debate

El impulso en el Congreso para aumentar la supervisión y la rendición de cuentas sobre las operaciones migratorias de la administración surge mientras los legisladores se encuentran en medio del proceso anual de asignaciones presupuestarias para financiar agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, y evitar otro cierre del gobierno cuando los fondos expiren a finales de enero.

Mientras estallan manifestaciones contra ICE en distintas ciudades tras la muerte de Good, los demócratas han prometido usar todas las herramientas legislativas disponibles para presionar a la administración a cambiar la conducta de los agentes de ICE.

“Hemos estado advirtiendo sobre esto durante todo un año”, dijo el representante Maxwell Frost, demócrata por Florida.

“El agente de ICE tiene que rendir cuentas”, afirmó Frost, “pero no solo él, sino ICE en su conjunto, el presidente y toda esta administración”.

Para los demócratas del Congreso, la muerte de Good evidenció la necesidad de acciones agresivas para frenar las tácticas de la administración.

Varios demócratas se sumaron a los llamados para destituir a Noem, quien ha sido criticada por ambos partidos debido a la falta de transparencia en su agencia, aunque esa medida es poco probable con los republicanos controlando el Congreso.

Otros demócratas buscan restringir los fondos de su departamento, cuyo presupuesto fue incrementado de manera significativa como parte del amplio proyecto de impuestos y gastos aprobado por los republicanos el verano pasado.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, el principal demócrata en la subcomisión encargada del financiamiento de Seguridad Nacional, planea presentar legislación para limitar la agencia, incluyendo restricciones a la autoridad de los agentes federales, como exigir que la Patrulla Fronteriza se mantenga en la frontera y que los agentes de Seguridad Nacional no oculten su identidad.

“Más demócratas están diciendo hoy lo que algunos venimos diciendo desde abril y mayo: Kristi Noem es peligrosa. No debería estar en el cargo y debería ser destituida”, dijo la representante demócrata Delia Ramírez, quien representa partes de Chicago donde ICE realizó una operación intensificada el año pasado que resultó en dos muertes.

El debate migratorio ha dividido durante años al Congreso y a los partidos. Los demócratas se fragmentan entre posturas más liberales y más restrictivas hacia los inmigrantes, mientras que los republicanos han adoptado el enfoque de línea dura de Trump para retratar a los demócratas como radicales.

La administración republicana lanzó la operación de cumplimiento de la ley en Minnesota como respuesta a una investigación de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Los fiscales sostienen que la entidad estuvo en el centro del mayor fraude relacionado con el COVID-19 en la historia del país, al explotar un programa estatal con fondos federales destinado a alimentar a niños.

De cara a las elecciones de mitad de término en noviembre —que los demócratas creen que girarán en torno a temas como el costo de vida y la atención médica—, la indignación nacional por la conducta de ICE ha presionado a los legisladores a pronunciarse.

“No estoy completamente en contra de las deportaciones, pero la forma en que las están llevando a cabo es una verdadera vergüenza”, dijo el representante Vicente González, demócrata por Texas, quien representa un distrito a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Ahora mismo se está tratando a los seres humanos como animales”, añadió.

Otros tiroteos de ICE inquietan al Congreso

En septiembre, un agente federal de inmigración en Chicago mató a tiros a Silverio Villegas González durante un breve altercado, luego de que este dejara a sus hijos en la escuela.

En octubre, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), también en Chicago, disparó cinco veces contra Marimar Martínez, una maestra y ciudadana estadounidense, durante una disputa con agentes. Los cargos presentados contra Martínez por la administración fueron desestimados por un juez federal.

Para el representante Chuy García, demócrata por Illinois, la muerte de Good “trajo de vuelta recuerdos desgarradores de esos dos tiroteos en mi distrito”.

“Parece que el hecho de que una ciudadana estadounidense, una mujer blanca, haya sido asesinada está abriendo los ojos del público estadounidense, y ciertamente de los miembros del Congreso, sobre que lo que está ocurriendo está fuera de control”, dijo. “Esto no se trata de arrestar o perseguir a los inmigrantes más peligrosos”.

Los republicanos expresaron cierta preocupación por el tiroteo, pero respaldaron la política de la administración, defendieron las acciones del agente y, en gran medida, responsabilizaron a Good por el enfrentamiento.

“Nadie quiere ver a personas baleadas”, dijo el representante Rich McCormick, republicano por Georgia.