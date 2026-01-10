Nuevo video del tiroteo mortal de ICE en Minnesota, desde la perspectiva del agente, genera nuevo escrutinio

Una fiscal de Minnesota pidió el viernes al público que comparta con los investigadores cualquier grabación y evidencia relacionada con el tiroteo fatal de Renee Good, luego de que surgiera un nuevo video que muestra los últimos momentos de su encuentro con un agente de inmigración.

La muerte en Minneapolis y un tiroteo separado ocurrido un día después en Portland, Oregon, por parte de la Patrulla Fronteriza, han provocado protestas en múltiples ciudades y condenas a las tácticas de control migratorio del gobierno de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha defendido al agente que disparó contra Good dentro de su automóvil, al afirmar que actuó para protegerse a sí mismo y a otros agentes.

La reacción al tiroteo se ha centrado en gran medida en un video grabado por testigos con teléfonos celulares. Un nuevo video de 47 segundos, publicado en internet por el medio conservador con sede en Minnesota Alpha News y luego republicado en redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), muestra el tiroteo desde la perspectiva del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Ross, quien efectuó los disparos.

Con sirenas sonando de fondo, Ross se acerca al vehículo de Good en medio de la carretera mientras aparentemente graba con su teléfono celular. Al mismo tiempo, la esposa de Good también estaba grabando el encuentro y puede verse caminando alrededor del vehículo y acercándose al agente. Se producen varios intercambios:

“Está bien, no estoy enojada contigo”, dice Good mientras el agente pasa frente a la puerta del conductor. Tiene una mano en el volante y la otra fuera de la ventana abierta del lado del conductor.

“Ciudadana estadounidense, ex jodida veterana”, dice su esposa, de pie fuera del lado del pasajero del SUV y sosteniendo su teléfono. “¿Quieres venir contra nosotras? ¿Quieres venir contra nosotras? Te digo que vayas a almorzar, grandulón”.

Otros agentes en el lugar se acercan al lado del conductor del vehículo casi al mismo tiempo y uno dice: “Sal del auto, sal del maldito auto”. Good retrocede brevemente, luego gira el volante hacia el lado del pasajero mientras avanza, y Ross abre fuego.

La cámara se vuelve inestable y apunta hacia el cielo, y luego regresa a la vista de la calle, mostrando el SUV de Good alejándose de manera descontrolada.

“Maldita perra”, se escucha decir a alguien en la escena.

Se oye un estruendo cuando el vehículo de Good choca contra otros autos estacionados en la calle.

Las agencias federales han alentado a los agentes a documentar encuentros en los que las personas puedan intentar interferir con acciones de cumplimiento de la ley, pero expertos han advertido que grabar con un dispositivo portátil puede complicar situaciones ya volátiles, al ocupar las manos del agente y reducir su enfoque en momentos en que se requiere una toma de decisiones rápida.

Según una directiva de política de ICE, se espera que los oficiales y agentes activen las cámaras corporales al inicio de las actividades de cumplimiento y graben durante toda la interacción, y que el material se conserve para revisión en incidentes graves como muertes o casos de uso de la fuerza. El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a preguntas sobre si el agente que disparó o cualquiera de los otros presentes llevaba cámaras corporales.

La fiscal pide videos y evidencia

Mientras tanto, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que, aunque su oficina ha colaborado eficazmente con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en casos anteriores, le preocupa la decisión de la administración Trump de prohibir a las agencias estatales y locales desempeñar cualquier papel en la investigación de la muerte de Good.

También dijo que el agente que disparó a Good en la cabeza no tiene inmunidad legal completa, como declaró el vicepresidente JD Vance.

“Sí tenemos jurisdicción para tomar esta decisión sobre lo ocurrido en este caso”, dijo Moriarty en una conferencia de prensa. “No importa que haya sido un agente federal del orden público”.

Moriarty indicó que su oficina publicará un enlace para que el público envíe grabaciones del tiroteo, aunque reconoció que no estaba segura de qué resultado legal podrían tener esas presentaciones.

La esposa de Good, Becca Good, emitió el viernes un comunicado a Minnesota Public Radio en el que dijo que “la bondad irradiaba de ella”.

“El miércoles 7 de enero nos detuvimos para apoyar a nuestros vecinos. Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, dijo Becca Good.

“Ahora me toca criar a nuestro hijo y seguir enseñándole, como Renee creía, que hay personas construyendo un mundo mejor para él”, escribió.

La reacción al tiroteo de Good fue inmediata en la ciudad donde la policía mató a George Floyd en 2020, con cientos de manifestantes concentrándose en el lugar del tiroteo y el distrito escolar cancelando las clases por el resto de la semana como medida de precaución y ofreciendo una opción en línea hasta el 12 de febrero.

El jueves por la noche, cientos marcharon bajo una lluvia helada por una arteria principal, coreando “¡ICE fuera ya!”. Y el viernes, manifestantes se congregaron frente a una instalación federal que sirve como centro de la ofensiva migratoria que comenzó el martes en Minneapolis y St. Paul.

Tiroteo en Portland

El tiroteo en Portland ocurrió el jueves frente a un hospital. Un agente federal de frontera disparó e hirió a un hombre y una mujer que se encontraban en un vehículo, identificados por el Departamento de Seguridad Nacional como los ciudadanos venezolanos Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras. La policía dijo que el viernes estaban en condición estable tras someterse a cirugías, y DHS informó que Nico Moncada fue puesto bajo custodia del FBI.

Al igual que tras el tiroteo de Good, DHS defendió las acciones de sus agentes en Portland, al afirmar que el tiroteo ocurrió después de que el conductor, con presuntos vínculos con pandillas, intentara “convertir en arma” su vehículo para atropellarlos. Dijo que ningún agente resultó herido.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, confirmó que las dos personas baleadas tenían “alguna conexión” con el Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Day dijo que habían llamado la atención de la policía durante una investigación de un tiroteo ocurrido en julio que se cree fue perpetrado por miembros de pandillas, pero no fueron identificados como sospechosos.

El jefe señaló que cualquier afiliación a pandillas no justificaba necesariamente el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Oregón dijo que investigará.

La mayor ofensiva hasta ahora

El tiroteo en Minneapolis ocurrió el segundo día de la ofensiva migratoria en las Ciudades Gemelas, que Seguridad Nacional calificó como la mayor operación de control migratorio de la historia. Más de 2,000 agentes participan y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que han realizado más de 1,500 arrestos.

El gobierno también está trasladando agentes de inmigración a Minneapolis desde operativos en Luisiana, según documentos obtenidos por The Associated Press. Esto representa un giro, ya que se esperaba que la ofensiva en Luisiana, iniciada en diciembre, se extendiera hasta febrero.

La muerte de Good —al menos la quinta vinculada a redadas migratorias desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo— ha resonado mucho más allá de Minneapolis, con protestas previstas para este fin de semana, según Indivisible, un grupo formado para oponerse a la administración Trump.

Un encuentro mortal visto desde múltiples ángulos

Noem, Trump y otros miembros de su administración han caracterizado repetidamente el tiroteo en Minneapolis como un acto de defensa propia y han presentado a Good como la villana, sugiriendo que usó su vehículo como un arma para atacar al agente que le disparó.

Varios transeúntes captaron en video la muerte de Good, ocurrida en un vecindario al sur del centro de la ciudad. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que cualquier argumento de defensa propia es “basura”.

El agente federal que disparó fatalmente contra Good es un veterano de la guerra de Irak que ha servido durante casi dos décadas en la Patrulla Fronteriza y en ICE, según registros obtenidos por AP.

Noem no lo ha identificado públicamente, pero un portavoz de Seguridad Nacional dijo que la descripción que ella hizo de sus lesiones el verano pasado se refiere a un incidente en Bloomington, Minnesota, en el que documentos judiciales lo identifican como Ross.

Ross quedó con el brazo atrapado en la ventana de un vehículo cuyo conductor huía de un arresto por una violación migratoria. Ross fue arrastrado y disparó su pistola eléctrica. Un jurado declaró culpable al conductor de agresión.