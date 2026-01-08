Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Minneapolis?

Tenía 37 años y era madre de tres menores

8 de enero de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las declaraciones de la expareja de Good contradicen directamente la versión del Gobierno, que tildó inmediatamente el hecho de un “acto de terrorismo doméstico”. (Santiago Mejia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Mineapolis/Washington - Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió abaleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos no era una activista ni había participado previamente en protestas, indicó su exesposo al portal de noticias local MPRNews.

RELACIONADAS

Las declaraciones de la expareja de Good contradicen directamente la versión del Gobierno, que tildó inmediatamente el hecho de un “acto de terrorismo doméstico” y acusó a la fallecida de ser una activista de izquierda y de haber intentado atropellar a un agente de ICE con su vehículo.

En declaraciones al portal, el hombre, que pidió ocultar su identidad, aseguró que Good tenía tres hijos, el menor de seis años y se dedicaba principalmente a ser ama de casa en los últimos años, después de haber trabajado como asistente en una odontología y en una entidad crediticia.

A su vez, aseguró que la mujer de 37 años había acabado de dejar a su hijo menor en el colegio el miércoles en la mañana y se dirigía hacia su casa cuando se encontró con los agentes de ICE que realizaban un operativo en medio de la calle.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, indicó este jueves que el agente de inmigración que disparó a Good “está protegido por inmunidad absoluta”.

Los comentarios de Vance llegan después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicara ayer en un comunicado que Good formaba parte de un grupo de manifestantes que intentaba bloquear un operativo migratorio y utilizó su coche para atacar a un agente de ICE.

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja, fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el coche choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

Su muerte ha provocado una ola de manifestaciones en Mineapolis y un enfrentamiento directo entre las autoridades locales y el gobierno federal. Tanto el gobernador de Minesota como el alcalde de la ciudad han pedido a la Administración Trump que retire a los agentes de ICE de la región.

Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Se observa sangre en el espaldar de un vehículo en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Paramédicos trasladan a una persona en camilla de la escena de un tiroteo en Minneapolis.
1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann

La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Según el portal, hasta el 7 de enero se han identificado 28 incidentes, incluidos 14 tiroteos, durante estos operativos.

Entre ellos figuran los disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o trataban de evadir una acción de las autoridades; y una redada ocurrida el 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual inquilinos medio dormidos y sus hijos fueron retenidos a punta de pistola. Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
