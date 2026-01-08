Lo que hay que saber sobre la muerte a tiros de una mujer a manos de un agente del ICE en Minneapolis

Minneapolis - Funcionarios federales y líderes locales se enfrentaron el miércoles sobre sus diferentes caracterizaciones de un tiroteo fatal por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis.

Mientras que la administración del presidente Donald Trump describió el asesinato de una madre de 37 años como un acto de defensa propia en medio de su última represión de inmigrantes, los funcionarios de Minneapolis han disputado esa narrativa.

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo:

¿Cómo se desarrolló?

La mujer fue tiroteada en su vehículo en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a una milla de donde la policía mató a George Floyd en 2020.

Vídeos tomados por transeúntes y publicados en las redes sociales muestran a un agente acercándose a una guagua SUV detenida en medio de la carretera, exigiendo al conductor que abriera la puerta y agarrando la manilla para abrirla.

La guagua Honda Pilot comienza a avanzar y otro agente de, ICE que se encontraba delante del vehículo, saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros al vehículo a corta distancia, saltando hacia atrás cuando el vehículo giraba frente él.

En los vídeos no queda claro si el vehículo entra en contacto con el agente. A continuación, la Honda choca a toda velocidad contra dos autos estacionados antes de detenerse. Entonces, se oye a los testigos gritar en estado de “shock”.

La víctima era ‘esposa y madre’

Renee Nicole Macklin Good murió de heridas de bala en la cabeza.

En las redes sociales se describía a sí misma como “poeta, escritora, esposa y madre” de Colorado. No se devolvieron inmediatamente las llamadas ni los mensajes a su familia.

Los registros públicos muestran que Macklin Good había vivido recientemente en Kansas City, Missouri, donde ella y otra mujer con la misma dirección habían puesto en marcha el año pasado un negocio llamado B. Good Handywork.

En un vídeo publicado en las redes sociales desde el lugar de los hechos, se ve a una mujer, que describe a Macklin Good como su esposa, sentada cerca del vehículo sollozando. Dice que la pareja acababa de llegar a Minnesota y que tenían un hijo de 6 años.

Su muerte atrajo rápidamente a cientos de airados manifestantes. Es al menos la quinta víctima mortal de la agresiva campaña de represión contra la inmigración que la administración Trump puso en marcha el año pasado.

Noem dice que el agente siguió el entrenamiento

El agente del ICE no ha sido identificado públicamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solo lo describió como un agente con experiencia y dijo que había resultado herido en junio tras ser arrastrado por el vehículo de un manifestante contrario al ICE.

Dijo que el agente fue atropellado por el vehículo durante el tiroteo del miércoles y trasladado al hospital. Ya ha sido dado de alta.

“Nuestro agente siguió su formación, hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en esa situación, y tomó medidas para defenderse y defender a sus compañeros de las fuerzas del orden”, declaró Noem.

Noem explicó que los agentes intentaban empujar un vehículo para sacarlo de la nieve cuando un grupo de manifestantes se abalanzó sobre ellos. Los agentes acababan de terminar una operación e intentaban regresar al cuartel general, explicó.

La mujer bloqueaba a los agentes con su vehículo y se negaba a obedecer las órdenes de las fuerzas del orden, declaró Noem.

“Luego armó su vehículo e intentó atropellar con él a un agente de la ley”, dijo Noem. “Esto parece un intento de matar o causar daños corporales a los agentes, un acto de terrorismo doméstico”.

Líderes locales discuten la narrativa

El jefe de policía Brian O’Hara no dio indicios de que el conductor intentara hacer daño a nadie cuando describió el tiroteo a los periodistas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de “basura” la descripción de los hechos hecha por Noem, afirmando que había visto vídeos del tiroteo que demuestran que no fue en defensa propia y que pudo evitarse.

Frey criticó el despliegue federal de más de 2,000 agentes en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.

“Están destrozando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando gente”, dijo Frey.

