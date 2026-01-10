Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2,000 agentes de inmigración a la región

10 de enero de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La opción de aprendizaje virtual estará disponible hasta el 12 de febrero. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales, informó el distrito.

RELACIONADAS

Bajo el plan temporal, los maestros impartirán simultáneamente lecciones desde sus aulas a los estudiantes en el aula y en casa. El distrito proporcionó la actualización el jueves por la noche en un correo electrónico a los maestros, lo que fue obtenido por The Associated Press.

La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2,000 agentes de inmigración a la región y la comunidad responde a la muerte de una mujer abatida esta semana por un agente federal.

La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y educadores. Defensores en otras ciudades que enfrentan intervenciones federales han buscado opciones de aprendizaje remoto, particularmente para familias inmigrantes que podrían sentirse vulnerables, pero Minneapolis parece ser uno de los pocos distritos en reintroducir la opción de aprendizaje virtual al estilo de la pandemia.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker

“Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento”, escribió un administrador escolar de Minneapolis en el correo electrónico al personal.

La opción de aprendizaje virtual estará disponible hasta el 12 de febrero.

Las escuelas públicas de Minneapolis estuvieron cerradas el jueves y viernes debido al tumulto, pero el distrito instruyó a los maestros a presentarse en sus instalaciones escolares para recibir más detalles de los administradores sobre la opción de instrucción en línea. El distrito no ha proporcionado públicamente detalles de la opción remota.

En un comunicado el jueves, el Departamento de Educación de Minnesota explicó que los distritos y las escuelas chárter pueden ofrecer opciones remotas para los estudiantes matriculados.

“Los planes para la instrucción en línea deben considerar cómo se pueden satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los alumnos con discapacidades y los que están aprendiendo inglés”, dijo el comisionado Willie Jett.

El presidente de la Federación de Docentes de Minnesota (MFT, por sus siglas en inglés) publicó en las redes sociales el jueves por la noche que el sindicato pidió al distrito considerar ofrecer clases remotas.

El sindicato ha estado escuchando a miembros y familias que se dicen preocupados por enviar a los niños a la escuela en un momento de tensiones por la aplicación de la ley de inmigración, dijo Natasha Dockter, primera vicepresidenta del capítulo de docentes del sindicato.

Dockter agregó que el aprendizaje remoto puede ser un desafío, pero los educadores estarán a la altura de las circunstancias para hacerlo funcionar.

“Estamos en una emergencia y nuestros educadores harán todo lo posible para enfrentar este momento en esta emergencia”, subrayó Dockter.

Tags
Estados UnidosMinnesotaInmigrantesDonald TrumpServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: