Escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales, informó el distrito.

Bajo el plan temporal, los maestros impartirán simultáneamente lecciones desde sus aulas a los estudiantes en el aula y en casa. El distrito proporcionó la actualización el jueves por la noche en un correo electrónico a los maestros, lo que fue obtenido por The Associated Press.

La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2,000 agentes de inmigración a la región y la comunidad responde a la muerte de una mujer abatida esta semana por un agente federal.

La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y educadores. Defensores en otras ciudades que enfrentan intervenciones federales han buscado opciones de aprendizaje remoto, particularmente para familias inmigrantes que podrían sentirse vulnerables, pero Minneapolis parece ser uno de los pocos distritos en reintroducir la opción de aprendizaje virtual al estilo de la pandemia.

PUBLICIDAD

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

“Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento”, escribió un administrador escolar de Minneapolis en el correo electrónico al personal.

La opción de aprendizaje virtual estará disponible hasta el 12 de febrero.

Las escuelas públicas de Minneapolis estuvieron cerradas el jueves y viernes debido al tumulto, pero el distrito instruyó a los maestros a presentarse en sus instalaciones escolares para recibir más detalles de los administradores sobre la opción de instrucción en línea. El distrito no ha proporcionado públicamente detalles de la opción remota.

En un comunicado el jueves, el Departamento de Educación de Minnesota explicó que los distritos y las escuelas chárter pueden ofrecer opciones remotas para los estudiantes matriculados.

“Los planes para la instrucción en línea deben considerar cómo se pueden satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los alumnos con discapacidades y los que están aprendiendo inglés”, dijo el comisionado Willie Jett.

El presidente de la Federación de Docentes de Minnesota (MFT, por sus siglas en inglés) publicó en las redes sociales el jueves por la noche que el sindicato pidió al distrito considerar ofrecer clases remotas.

El sindicato ha estado escuchando a miembros y familias que se dicen preocupados por enviar a los niños a la escuela en un momento de tensiones por la aplicación de la ley de inmigración, dijo Natasha Dockter, primera vicepresidenta del capítulo de docentes del sindicato.

Dockter agregó que el aprendizaje remoto puede ser un desafío, pero los educadores estarán a la altura de las circunstancias para hacerlo funcionar.

PUBLICIDAD