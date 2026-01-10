Esposa de mujer de Minnesota muerta en tiroteo del ICE: “Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas”

La esposa de Renee Good, la mujer que fue baleada y asesinada dentro de su automóvil por un agente federal de inmigración en Minneapolis, dijo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos el día del tiroteo y describió a la madre de tres hijos como alguien que dejó un legado de bondad.

“Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, dijo Becca Good en una declaración escrita el viernes, difundida por Minnesota Public Radio.

La declaración fue su primer comentario público sobre la muerte de Renee Good, de 37 años, quien murió el miércoles después de que tres agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearan su SUV Honda Pilot en una calle nevada a pocas cuadras de la vivienda de la pareja. Videos grabados por transeúntes muestran a un agente acercándose al vehículo, detenido en medio de la vía, exigiendo que la conductora abriera la puerta y agarrando la manija.

El vehículo comienza a avanzar y otro agente del ICE, que estaba de pie frente a él, desenfunda su arma y dispara de inmediato al menos dos veces a corta distancia, saltando hacia atrás mientras el vehículo se mueve en su dirección.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

Funcionarios de la administración Trump han presentado a Renee Good como una terrorista doméstica que intentó atropellar a un agente con su vehículo. Funcionarios estatales y locales de Minneapolis, así como manifestantes, han rechazado esa caracterización.

Becca Good no respondió a llamadas ni mensajes de The Associated Press. Su declaración no ofreció más detalles sobre el día del tiroteo y se centró, en cambio, en rendir homenaje a su esposa.

La pareja se había mudado recientemente a Minneapolis y estaba criando al hijo de seis años de Renee Good, fruto de un matrimonio anterior.

Becca dijo que Renee era cristiana y que “sabía que todas las religiones enseñan la misma verdad esencial: que estamos aquí para amarnos unos a otros, cuidarnos y mantenernos a salvo y completos”.

Agradeció a las personas de todo Estados Unidos y del mundo que se comunicaron para expresar su apoyo a la familia.

“Renee brillaba. Literalmente brillaba”, escribió Becca Good. “No usaba brillantina, pero juro que tenía destellos saliéndole de los poros. Todo el tiempo. Podrían pensar que es solo mi amor hablando, pero su familia decía lo mismo. Renee estaba hecha de sol”.

Lejos de ser una de “las peores de las peores” criminales que, según el presidente Donald Trump, serían el objetivo de su ofensiva migratoria, Good era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, y aparentemente nunca fue acusada de nada más que una sola infracción de tránsito.

En sus redes sociales, se describía como “poeta y escritora y esposa y madre”. Decía que estaba “viviendo la experiencia de Minneapolis”, acompañado de un emoji de orgullo en su cuenta de Instagram. Una foto de perfil publicada en Pinterest la muestra sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño contra su mejilla, junto con publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

Su exesposo, que pidió no ser identificado por preocupación por la seguridad de los dos hijos adolescentes que tuvo con Renee Good durante su matrimonio, dijo a la AP el miércoles que nunca supo que ella participara en protestas de ningún tipo.

Becca Good dijo que la pareja, que anteriormente vivía en Kansas City, Missouri, se había establecido en Minneapolis después de un “viaje largo por carretera”. Señaló que las personas que conocieron en las Ciudades Gemelas les transmitieron una fuerte sensación de que “se cuidaban unos a otros”.