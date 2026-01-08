Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Benicio del Toro recibe otra nominación por su actuación en “One Battle After Another”

La película lideró las menciones en los premios al Actor, anteriormente conocidos como los premios SAG

8 de enero de 2026 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Benicio Del Toro en una escena de "One Battle After Another", película que lidera las nominaciones de los Actors Awards. (Suministrada .)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - “One Battle After Another” lideró las nominaciones de los premios al Actor, anteriormente conocidos como los premios SAG, que anunció este miércoles el principal sindicato de actores de Hollywood, con siete candidaturas.

RELACIONADAS

La cinta de Paul Thomas Anderson optará al premio de mejor reparto en una película junto a “Sinners”, el segundo largometraje con más nominaciones de esta edición, con cinco; “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”, del mexicano Guillermo del Toro, en estos galardones, considerados uno de los termómetros en la carrera a los Óscar.

Leonardo DiCaprio aspira al galardón a mejor actor en un papel principal frente a Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Sinners”), Jesse Plemons (“Bugonia”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), quien buscará repetir la victoria que obtuvo el año pasado con “A Complete Unknown”.

También su compañera de reparto, la debutante Chase Infinity buscará alzar la estatuilla a mejor intérprete femenina, donde se medirá con Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I had Legs I”d Kick You"), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stona (“Bugonia”).

Tanto Sean Penn como el puertorriqueño Benicio del Toro lograron una nominación en el apartado a mejor actor de reparto, mientras que su coestrella Teyana Taylor competirá por el galardón a actriz de reparto, consolidando el buen desempeño del elenco y reforzando las opciones de la cinta en la carrera hacia los Óscar.

Los premios de esta edición excluyeron a Cynthia Erivo (“Wicked”), el brasileño Wagner Moura (“The Secret Agent”), así como a películas extranjeras que han sido aclamadas en otros premios, como “Sentimental Value”.

En televisión, “The Studio” encabezó las nominaciones con cinco menciones, entre ellas la de mejor reparto en una serie de comedia, categoría en la que competirá junto a “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building”.

En la terna por el mejor reparto en una serie de drama se encuentran “The Diplomat”, “Landman”, “The Pitt”, “Severance” y “The White Lotus”.

Los premios SAG, como se les conocía popularmente antes de adoptar el nombre de Actors Awards (premios al Actor) a partir de esta edición, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 1 de marzo en la 32º edición de estos premios, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla.

Esta ceremonia se transmite desde el año pasado en Netflix, donde su audiencia ha aumentado: según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.

Millie Bobby Brown.Millie Bobby Brown.Shauna Robertson y Edward Norton.
1 / 68 | Elegancia y glamour en la alfombra de los SAG Awards . Millie Bobby Brown. - Jordan Strauss
Tags
Benicio del ToroPremios SAGScreen Actors Guild AwardsLeonardo DiCaprio
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: