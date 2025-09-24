Benicio del Toro: “El deporte es primo de las artes”

Se ha demostrado que la práctica del deporte desarrolla en el atleta la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso, además de fortalecer el sentido de pertenencia.

Como un apasionado del baloncesto, que comenzó a practicar desde que era un niño, el reconocido actor puertorriqueño Benicio del Toro recuerda la disciplina que desarrolló, que comenzaba con la puntualidad para llegar a las prácticas y los juegos en la YMCA en San Juan, algo que era esencial.

Aunque de niño soñaba con ser baloncelista, su enfoque más adelante cambió, pero esas mismas herramientas asegura que las puso en práctica dentro del mundo cinematográfico en Hollywood.

“Para ser atleta hay que estar enfocado y hay que darle a la piedra todo el tiempo. Yo, en lo que hago ahora, entiendo eso por el deporte. Trabajo todo el tiempo como actor o cineasta, estoy recogiendo cosas todo el tiempo, soy como un ‘SpongeBob’ y para el deporte hay que ser así también, por lo que creo que el deporte es primo de las artes”, aseguró el actor este miércoles en su más reciente visita a la isla como embajador oficial de la Fundación Millo Romero, una organización dedicada a transformar vidas a través del deporte y la educación en Puerto Rico, especialmente a jóvenes que carecen de recursos económicos de comunidades de toda la isla.

PUBLICIDAD

Benicio del Toro, durante la conferencia de prensa en la Academia del Perpetuo Socorro compartió la importancia de que se les brinden oportunidades a los niños y jóvenes para lograr metas a futuro. (alexis.cedeno)

Desde el gimnasio de la Academia del Perpetuo Socorro (APS) en Miramar, en un intercambio con la prensa, Del Toro con entusiasmo reconoció lo importante de ofrecer oportunidades para ayudar a otros para que puedan progresar, lo que es parte de su firme compromiso y que se extiende como parte del legado de Emilio “Millo” Romero, entrenador puertorriqueño que marcó a generaciones de jóvenes deportistas, incluyendo al multipremiado actor.

“Es necesario darles oportunidades a las personas, especialmente a los niños y a la juventud, que son el futuro, y que necesitan esa ayuda. Yo también tuve ayuda cuando decidí ser actor en Los Ángeles, a mí me dieron una beca en una escuela que se llamaba Stella Adler y sin esa beca les digo que yo no estaría aquí. Por tanto, entiendo el propósito de ayudar a esos niños que ya tienen su sueño y es importante darles esa ayuda, ya porque sean deportistas, pero a lo mejor eventualmente se podría hacer algo que demuestren otras destrezas, como la literatura o música”, explicó el multipremiado actor.

Y es que, aunque el impacto social de esta fundación, que ofrece la Beca Millo Romero a jóvenes prospectos fuera de la comunidad de la APS, para que se beneficien del programa académico y deportivo, Del Toro adelantó que eventualmente la fundación –creada en 2004- también tiene su sueño de expandirse y ayudar más.

De estreno

A solo dos días del estreno del filme “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, cabe destacar la colaboración que se dio entre Del Toro y Di Caprio, quienes han gozado de años de amistad, pero que nunca habían tenido la oportunidad de trabajar en el mismo set y grabar juntos todas sus escenas.

PUBLICIDAD

“La experiencia fue fantástica. DiCaprio y yo hemos sido amigos por mucho tiempo. Esta es la primera vez que trabajamos juntos, pero hemos sido amigos por mucho tiempo. Fue fácil trabajar con él, tiene buen sentido del humor, ‘pasa la bola’, no es un mordido. Lo he admirado por décadas y es un honor y un placer trabajar con él en el cine”, destacó el actor, que interpretó un papel secundario en este largometraje, que estrena el próximo 26 de septiembre.

A raíz de lo que representó esa oportunidad personal y profesional que pudo experimentar con su colega y amigo en la película de acción y comedia, dirigida por Paul Thomas Anderson, Del Toro aprovechó para hacer su analogía con el deporte.

“En el baloncesto, así como en otros deportes de conjunto, es muy parecido al cine. En un equipo tiene que haber un foco, de hacia dónde y cuál es la meta, saber cuál es tu rol y yo el mío. En una película ocurre lo mismo, el mío en cada película cambia. Hay que entender que muchas cosas no se logran solos. Hay otras artes que se pueden hacer solas como la pintura, pero el cine es muy parecido al deporte porque se tiene que hacer en conjunto. Mientras mejor sea tu equipo, tus partners... Algunos jugadores tienen que ‘gardear’ más que otros porque esa es su fuerza, otros tienen que meter, entonces tienes que saber cuál es tu rol”, añadió.