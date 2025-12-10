Benicio del Toro entre los nominados para los premios Golden Globes

La temporada de premiaciones en Hollywood está oficialmente abierta, toda vez que hace unos días se anunciaron los nombres de los nominados a uno de los premios más importantes de la industria: los Golden Globes. Estos galardones, aunque han perdido glamour y prestigio en los pasados años, siempre han servido como un termómetro para los posibles nominados y ganadores de los Premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscar.

Este año, entre los nominados a un Golden Globes, en la categoría de mejor actor de reparto para una película, está el galardonado actor puertorriqueño Benicio del Toro, por su participación en la película “One Battle After Another”, del director Paul Thomas Anderson. Esta producción suena en estos momentos como la gran favorita para arrasar con las estatuillas en los distintos premios de la industria, aunque todavía quedan muchas semanas para saber a ciencia cierta.

En los Golden Globes, esta película que combina drama, acción y comedia negra, está nominada dentro de la categoría de mejor película musical o comedia; así mejor director (Thomas Anderson); Mejor actor en un musical o comedia (Leonardo Di Caprio); Mejor actriz en un musical o comedia (Chase Infiniti); Mejor actor de reparto en una película (Del Toro y Sean Penn); Mejor actriz de reparto en una película (Teyana Taylor); Mejor guion (Thomas Anderson; y mejor partitura original (Jonny Greenwood).

Los ganadores de los premios Golden Globes, en su edición número 83, se emitirán el domingo, 11 de enero de 2026, a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico) en CBS. La ceremonia será conducida por la comediante y actriz Nikki Glaser y se llevará a cabo desde el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, California.

Favoritos

Los Golden Globes tienen la particularidad de que dividen las películas en dos categorías, una de drama y otra de musical o comedia, en los premios más importantes como mejores película, actores y actrices y guion. Razón por la cual, en estos momentos están sonando un sinnúmero de nombres entre los favoritos a llevarse los galardones. En el lado de las películas de drama, hay una fuerte lucha entre “Hamnet” y “Sinners”, mientras que en el caso de los musicales o comedia, actualmente “One Battle After Another” no parece tener un competidor que ponga en duda su victoria.

Esta ola positiva que tiene esta película cargará, sin duda, a todo su elenco y a su director. En el caso de la categoría de mejor actor de reparto en una película, donde aparece Del Toro y Penn, por “One Battle After Another”, también fueron nominados Jacob Elordi, por “Frankenstein”; Paul Mescal, por “Hamnet”; Sean Penn, por “One Battle After Another”; Adam Sandler, por “Jay Kelly”; y Stellan Skarsgård, por “Sentimental Value”. Al mirar las distintas páginas especializadas en la industria de cine, como Variety, Awards Watch y Gold Derby, entre otras, suena como favorito en estos momentos el veterano actor sueco Stellan Skarsgård, seguido de cerca por el actor puertorriqueño y por Penn, su compañero de reparto. En las próximas semanas habrá nominaciones y premiaciones de muchas organizaciones, lo que también tiene peso en el resultado final.

De hecho, el inicio de las votaciones para decidir los nominados a los premios Oscar comienza un día después de la entrega de los premios Golden Globes, y el anuncio oficial será el 22 de enero de 2026. La gala de premiación de los Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles.

