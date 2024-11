"Game of Thrones" podría tener una versión en el cine

El estudio Warner Bros. desarrolla de forma discreta una película sobre el universo de ” Game of Thrones ” que aún se encuentra en una etapa inicial de diseño , informa The Hollywood Reporter (THR).

En 2022, HBO lanzó la exitosa serie precuela ‘House of the Dragon’ (La Casa del Dragón), que recientemente emitió su segunda temporada.

La cadena también emitirá la próxima serie precuela “A Knight of the Seven Kingdoms” en 2025 y también hay otras ideas en desarrollo sobre este universo fantástico, según THR, que no especifica cuando podría llegar a la gran pantalla el largometraje.