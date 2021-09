Impresionado por la calidad de técnicos y de actores que hay en la isla, así se expresó el actor escocés Gerard Butler, quien se encuentra en Puerto Rico como parte de la filmación de la película de acción “The Plane”, que ha sido el largometraje de mayor presupuesto que se graba en la isla.

Vestido como piloto de avión, el actor apareció en una conferencia de prensa en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan, donde se encontraban el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Desarrollo Econónico y Comercio, Manuel Cidre, y uno de los productores de la película, Alan Siegel, entre otros.

“Ha sido un gusto trabajar en Puerto Rico. Había venido anteriormente aquí por un día, y recuerdo haber pensado que cada persona que conocí podía ser mi mejor amigo, porque la gente era sumamente amigable. Así que, eso lo he podido experimentar al pasar mas tiempo aquí y poder trabajar tan cerca con los puertorriqueños”, explicó el actor de 51 años. “Aquí la gente es muy cálida y trabajan fuerte. Ha sido estupendo. Es una película difícil de hacer, es una película de salvación, y todo el mundo ha trabajado fuerte. Realmente, necesitas a las mejores personas para hacer un tipo de película como esta”, destacó.

Preguntado si quisiera volver a trabajar en la isla, el artista comentó en broma que sí, pero cuando no haya tanto calor. “De seguro que regresaré a filmar en Puerto Rico. Quizás no durante el verano, porque ha sido fuerte, ya que prácticamente todas las grabaciones han sido al aire libre”, expresó entre risas el protagonista de películas como “300” y “London Has Fallen”.

El filme “The Plane” muestra al piloto comercial Ray Torrance (Butler) quien, después de un trabajo heroico de aterrizar con éxito y en territorio hostil su avión dañado en medio de una tormenta, se ve amenazado por unos rufianes que planean tomar como rehenes a los pasajeros. Mientras las autoridades y los medios de comunicación del mundo buscan el avión desaparecido, Torrance debe mantener a sus pasajeros a salvo el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda.

La película es producida por Siegel, Marc Butan, Lorenzo Di Bonaventura, junto al productor puertorriqueño Luillo Ruiz, de Pimienta Films.

Impacto económico de unos $100 millones

Durante la conferencia de prensa, el gobernador se mostró complacido con la filmación, debido a todos los beneficios económicos que representa para el fisco local. ”Hoy es un día bien bien alegre y de buenas noticias en Puerto Rico, porque a pesar de la pandemia contra viento y marea estamos llevando a cabo esta filmación de una película que yo sé que va a ser un ‘blockbuster’, ya que tenemos a un actor de calibre mundial como protagonista”, expresó Pierluisi. “Este ha sido un gran proyecto para nosotros, porque la inversión directa en Puerto Rico fue de $65.7 millones, mientras que el impacto económico de este proyecto en Puerto Rico está en alrededor de $136 millones, mientras que la inversión del Gobierno a través de los créditos contributivos que utilizamos en esta película fue de $26 millones. No hay que ser CPA para darse cuenta que el retorno de esta inversión está buenísimo”, añadió.

Según el primer ejecutivo, la grabación de la película generó 500 empleos directos e indirectos entre técnicos, actores y personal de producción para las escenas que se han filmado en pueblos como Ceiba, Río Grande y San Juan. Esto generará unos $5.1 millones en nóminas, con un impacto fiscal de unos $450,000 en contribuciones sobre ingreso.

De hecho, el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan, ha servido como estudio de grabación por los pasados dos meses. “The Plane”, dirigida por el francés Jean-François Richet, continuará filmándose hasta octubre. Según datos del Gobierno, la grabación de esta película también representa una ocupación estimada de 3,964 noches de hotel.

Por otro lado, Pierluisi indicó que enviará próximamente para su aprobación, tanto a Cámara como a Senado, los proyectos PS552 y PC926, para aumentar la cantidad de fondos anuales de créditos contributivos para otorgar a proyectos de filmación en la isla. Actualmente, este fondo es de $38 millones, mientras que el proyecto sugiere un aumento a $100 millones anuales. “Ese dinero del fondo es muy bajo, lo que imposibilita que tengamos producciones adicionales en años futuros. La idea es subirlo para atraer muchas más producciones”, explicó Pierluisi, no sin antes comentar que el obstáculo mayor para aumentar el tope de incentivos lo encontrará en la Junta de Supervisión Fiscal.

Hasta el momento, 13 producciones cinematográficas han solicitado los fondos para el próximo año, según Rosi Acosta, directora del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica de Puerto Rico. Todavía no se han repartido esos fondos a la espera de ver si se aprueba el proyecto ante la Legislatura.

De la misma forma, en la actualidad están en planes dos proyectos más que se filmarán en la isla en lo que resta del 2021, según Acosta. Ya se trabaja la preproducción de una serie de televisión “The Gorditas Chronicles”, de Sony Pictures Television y HBO Max, protagonizada por la joven Olivia Goncalves. Además, se espera que a finales de año comiencen a filmar varias escenas de la comedia “The Wedding Crashers 2”, que se espera que cuente con la actuación de la dupla de actores Vince Vaughn y Owen Wilson, quienes protagonizaron en 2005 la primera parte de esta exitosa película.