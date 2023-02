Tal y como si se estuviera cumpliendo una fantasía en su vida, el cineasta puertorriqueño Raúl Marchand está a punto de ver este lunes, 13 de febrero, a través del canal Fox, el estreno del episodio más reciente de la serie de televisión “Fantasy Island”, el cual dirigió y editó.

Esta es la primera vez en la historia que a un director local se le da las riendas de dirigir un episodio de uno de los canales principales en Estados Unidos en un horario pico o “prime time”. “La oportunidad que me han dado las productoras y ‘showrunners’ de Fantasy Island para dirigir y editar mi propio episodio es una muy grande que, si Dios permite, le puede abrir la puerta no solo a mí, sino a otros directores locales para trabajar en producciones que se hagan aquí”, expresó el director de películas como “Broche de oro” y “12 horas”.

“En mi carácter personal, llevo años buscando una oportunidad como esta. Yo estoy acostumbrado a hacer cine para Puerto Rico. He tenido oportunidades de hacer películas en España y en Santo Domingo, pero la ocasión de poder dirigir algo para un mercado internacional es algo inmenso”.

PUBLICIDAD

La segunda temporada de “Fantasy Island”, protagonizada por la puertorriqueña Roselyn Sánchez, fue grabada en la isla a principios del 2022 y ya se rumora que podría tener una tercera temporada. Actualmente, todos los capítulos se pueden ver a través de la aplicación de Fox, así como la de Hulu.

“El episodio que dirigí y edité es muy interesante, porque es como la película ‘Groundhog Day’, donde el mismo día se repite constantemente, hasta que se resuelve un misterio. Eso lo hace muy interesante, porque yo tenía que estar muy consciente de la continuidad de todas las cosas”, explicó Marchand, quien también tuvo a su cargo la edición de otros dos episodios de la temporada actual. “Todo tiene que ser exactamente igual que el día anterior. El ritmo, el lenguaje, la iluminación, movimientos de cámara. La verdad es que quedó súper bien y estoy bien feliz con el resultado final del episodio”.

Las primeras dos temporadas de la serie "Fantasy Island" se grabaron en Puerto Rico. (Suministrada)

Según el director, por las pasadas semanas, los “ratings” del programa han ido en aumento, razón por la cual ya se habla de que podría haber una tercera temporada, algo que celebra el cineasta, no solo por el impacto económico que tiene esta producción para Puerto Rico, sino porque podría volver a dirigir algún episodio de “Fantasy Island”. “Ya me hablaron de que, si viene una tercera temporada, me van a dejar dirigir nuevamente. Hasta ahora tengo entendido que si todo ocurre me van a dar varios episodios, no solamente uno”, comentó el editor unionado del Motion Picture Editors Guild, aspecto que considera importante en esta profesión.

PUBLICIDAD

Una pieza clave para la buena acogida de la serie, así como de haberse grabado en la isla sus primeras dos temporadas ha sido la actriz Roselyn Sánchez. “Además de ser una actriz maravillosa, Roselyn es una persona que da el 200 por ciento en todo lo que hace. Ella es la roca que mantiene la ‘Isla de la fantasía’ a flote”, mencionó Marchand. “Todos en el ‘crew’ local nos sentimos orgullosos y privilegiados de trabajar con una actriz tan cercana como ella, además de que ella siente un orgullo por ser puertorriqueña que no lo puede ocultar. De hecho, yo haría cualquier cosa que ella me pidiera. Personalmente, le debo mucho a ella por todo el esfuerzo que ha hecho por mí”.

De izquierda a derecha, Aaron Costa Ganis, Jonathan Bennett, Roselyn Sánchez y Kiara Banks participaron del episodio “Forever and a Day” de la serie "Fantasy Island". (Laura T Magruder)

En camino la película de Daniel el Travieso

Otro proyecto de Marchand que está a punto de ver la luz es la película de comedia de Daniel el Travieso, en la cual comenzó a trabajar hace dos años, mientras todavía estaban las restricciones debido a la pandemia. Protagonizada por el influencer, actor y cantante Daniel Ruiz, mejor conocido como Daniel el Travieso, este largometraje fue todo un reto para Marchand debido a la gran cantidad de elementos distintos con los que tuvo que maniobrar durante la producción.

“El primero de los retos que tuvimos fue cómo adaptar una serie que Daniel tiene en YouTube y como adaptarla a un formato de una película que tenga una historia que agarre a la audiencia. Lo primero que propuse fue salirnos de la casa, donde siempre se graban los vídeos de la serie, y crear una aventura con los personajes”, detalló el puertorriqueño que tuvo a su cargo en este proyecto la dirección, la edición y escribir el libreto junto a Ruiz. “La película comienza en la casa donde ha grabado todos los ‘shows’, pero a partir de los primeros 10 minutos se convierte en una aventura en la playa y en el bosque, donde hay acción, aventura, romance y un montón de sorpresas”.

PUBLICIDAD

De la misma forma, otro detalle que fue cuesta arriba a la hora de filmar por 18 días en hermosos parajes de Manatí y el Parque Monagas en Bayamón, fue tener que hacerlo con un solo actor, interpretando ocho personajes. “La suerte que tuvimos es que Daniel conoce, obviamente, estos personajes de rabo a cabo, además de que él es tremendo actor”, detalló el cineasta. “Además de eso, fue bien complejo encuadrar los tiros de cámara para tener a todos los personajes en pantalla, interactuando y hablando. Por otro lado, la gran mayoría de la grabación fue en exteriores, por lo que buscar grabar con la misma iluminación con personajes distintos se hizo cuesta arriba, pero lo logramos hacer”.

Según Marchand, el producto final cumple con una de las metas principales al hacer la película: “Si eres fanático de Daniel el Travieso, la vas a disfrutar muchísimo. Pero, si nunca has visto nada de Daniel Travieso vas a conocer a todos los personajes y te van a gustar de la misma manera. Esta es una comedia en la que el público se va a reír en cantidad”, detalló el director.

A pesar de que la película ya estaba terminada desde hace algunos meses, el estreno de la película se había atrasado por varias razones, incluyendo las restricciones de la pandemia en los cines y la gran cantidad de producciones locales que se han mostrado en las salas en los pasados meses. Sin embargo, se tiene marcado en el calendario el mes de abril para el estreno oficial de la película de Daniel el Travieso. Sin embargo, esto podría cambiar en caso de que se produzca una “dulce” situación.

PUBLICIDAD

“Se supone que la película estrene probablemente en abril, como para Semana Santa, pero hay una posibilidad de que la película sea adquirida por un servicio de ‘streaming’ muy grande y que vaya directamente a ‘streaming’”, añadió el puertorriqueño sin dar pistas de cuál servicio podría ser. “En mi opinión, creo que más gente va a ver la película en ‘streaming’, por lo que sería algo bien positivo”.

Cineasta puertorriqueño Raúl Marchand. (Suministrada)

Buen augurio a las producciones de cine en la isla

Para este respetado profesional, la industria del cine local se encuentra en estos momentos en un punto donde ha tomado impulso y se encuentra en un ritmo positivo, algo que se nota en el estreno de cintas como “La pecera”, “Los mecánicos” y “Al revés”, entre otras.

“Siento que hay un ‘momentum’ y una tendencia en el último año donde Puerto Rico va a explotar a nivel internacional. Recientemente ‘La pecera’ se presentó en el Festival de Sundance, se van a filmar una serie de Netflix, una de Amazon Prime Video y vendrán más películas extranjeras a grabarse aquí”, dijo el editor de películas como “American Traitor: The Trail of Axis Sally”, con Al Pacino, y “Primal”, con Nicholas Cage.

“Veo positivo la oportunidad de que otros directores locales puedan entrar a la Unión y ser parte de estas producciones internacionales. Creo que nos abre las puertas a muchas personas. Además, Puerto Rico definitivamente es una sede con las posibilidades de poder crecer grandemente en los próximos años”, afirmó.