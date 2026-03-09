Opinión
Películas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Hoppers” lidera la taquilla con $46 millones en su fin de semana de estreno

El filme animado tuvo un presupuesto de producción de 150 millones de dólares y se estrenó en 4,000 salas

9 de marzo de 2026 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mabel Beaver y King George, personajes de la nueva película animada "Hoppers". (Pixar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La aventura ambiental de Disney y Pixar “Hoppers” encabezó la taquilla norteamericana con 46 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

RELACIONADAS

Tras sumar otros 42 millones de dólares de exhibiciones internacionales, la película celebró un lanzamiento global total de 88 millones de dólares, el mayor para un filme animado original desde que “Coco” se estrenó en 2017.

Pero no todo fueron buenas noticias para las grandes producciones: la reinterpretación clasificación R de Maggie Gyllenhaal de la historia de la Novia de Frankenstein está naufragando. Estrenada por Warner Bros., “The Bride!protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, debutó con una recaudación estimada de 7.3 millones de dólares en 3,304 salas nacionales. Costó alrededor de 80 millones de dólares producirla, sin incluir gastos de mercadotecnia y promoción.

Las dos películas apenas competían entre sí por los espectadores —una es una cinta familiar con clasificación PG, la otra un viaje audaz, con clasificación R, que mezcla géneros—. “Hoppers” llegó con una avalancha de buenas reseñas, mientras que las respuestas de la crítica a “The Bride!” fueron de mixtas a negativas y sus puntuaciones del público no fueron mucho mejores.

La victoria de “Hoppers” era muy necesaria para Disney y Pixar tras “Elio” del año pasado, que fue el peor estreno de Pixar en su historia. Los únicos grandes éxitos recientes del estudio han sido secuelas y franquicias, mientras que “Hoppers” es un triunfo para una propuesta original. Además, abrió por encima de “Elemental” de 2023, que con el tiempo se convirtió en un éxito inesperado (“Elio” no lo hizo).

Se informó que “Hoppers” tuvo un presupuesto de producción de 150 millones de dólares y se estrenó en 4,000 salas. Dirigida por Daniel Chong, la película trata sobre una ambientalista de 19 años que se infiltra en el mundo animal en el cuerpo de un castor. Cuenta con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm y Kathy Najimy.

“Hoppers” obtuvo una calificación de 94% en Rotten Tomatoes, 75% de “definitivamente la recomendaría” en las encuestas de PostTrak y una A en CinemaScore, lo que sugiere que debería tener una permanencia larga y rentable en los cines.

“The Bride!” tuvo un camino algo accidentado hacia los cines, con ediciones realizadas después de que, según se informó, las proyecciones de prueba fueron malas. Su fecha de estreno se retrasó desde septiembre, posiblemente para darle algo de espacio tras “Frankenstein” de Guillermo del Toro, que se exhibió en cines el otoño pasado antes de llegar a Netflix.

Otro estreno reciente de Warner Bros., “Wuthering Heightsentretanto, ha superado los 213 millones de dólares a nivel mundial. Y la próxima semana, se espera que el estudio —que enfrenta un nuevo propietario bajo Paramount— arrase en los Óscar entre “One Battle After Another” y “Sinners”.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

A continuación, las películas más vistas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Hoppers”, 46 millones de dólares.

2. “Scream 7”, 17.3 millones de dólares.

3. “The Bride!”, 7.3 millones de dólares.

4. “GOAT”, 6.6 millones de dólares.

5. “Wuthering Heights”, 3.8 millones de dólares.

6. “Crime 101”, 2.1 millones de dólares.

7. “Send Help”, 1.6 millones de dólares.

8. “I Can Only Imagine 2”, 1.5 millones de dólares.

9. “EPiC: Elvis Presley in Concert”, 1.5 millones de dólares.

10. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castlee”, 1.3 millones de dólares.

