Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sorprende la cifra recaudada en el estreno del documental de Melania

La pieza que debutó en las salas de cine superó las expectativas aunque aún no cubre el millonario gasto de producción

1 de febrero de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan al estreno de su película "Melania" en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana) (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

“Melania”, el documental que sigue a la primera dama de EE.UU, Melania Trump, durante los 20 días previos al regreso de su esposo Donald Trump a la Presidencia del país en 2025, ha sobrepasado las expectativas, recaudando en su debut en los cines 7.04 millones de dólares, de acuerdo con la revista ‘Variety’.

RELACIONADAS

Las proyecciones para su estreno este fin de semana en 1,778 cines en EE.UU. (3,300 en todo el mundo) eran de entre 2 y 5 millones de dólares.

Amazon MGM adquirió el documental por 40 millones de dólares y ha desplegado una ambiciosa campaña publicitaria para promocionar la película, valorada en unos 35 millones de dólares.

Los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de la venta de entradas, lo que dificultará justificar el costo de su exhibición, señala la revista de espectáculos.

Destaca, citando fuentes familiarizadas con la economía de películas similares, que el filme necesitará generar entre 40 y 45 millones de dólares en la taquilla nacional para cubrir gastos y creen que “Melania” ha conseguido lucrativos acuerdos de licencia que compensarán los altos costos de promoción.

Amazon planifica recuperar parte de sus gastos cuando ‘Melania’ llegue a su servicio de streaming Prime después de su estreno en cines.

“Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla que superó nuestras expectativas”, aseguró Kevin Wilson, director de distribución nacional en cines de Amazon MGM.

El público que acudió a verlo fueron 72% mujeres y el 83 % tenía más de 45 años, señaló además la revista citando a Amazon MGM. Casi el 75% del público fue blanco, seguido por hispanos, con un 11% que acudió al estreno.

No obstante, los cines donde se proyectó no estaban en ciudades importantes como Nueva York o Los Ángeles, sino en lugares donde el presidente Trump es popular como Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix y West Palm Beach.

Trump, que acompañó a su esposa al estreno del filme el pasado jueves, publicó en su página Truth Social la noticia de la recaudación.

Tags
Melania TrumpDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: