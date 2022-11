El actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova ganó el premio de “Actor Revelación 2022″ en la segunda edición de The Critics Choice Association (CCA) Celebration of Latino Cinema & Television.

La celebración se realizó el pasado domingo en Los Ángeles y Cruz Córdova compartió un mensaje de agradecimiento por el galardón a través de sus redes sociales. A su vez, enfatizó en la visibilidad de los latinos en el cine y la televisión.

“Gracias a @criticschoice @cclatinocinema por reconocer mi viaje con el ‘Premio al Actor Revelación 2022′ en una de las noches más especiales con algunos de mis más grandes héroes, amigos y familiares, quienes de una forma u otra me inspiraron a seguir adelante. Continuamos con esta misión de llevar a nuestra gente a espacios de los que hemos sido excluidos. Estamos aquí . Hemos estado aquí . Y no vamos a ninguna parte”, expresó el actor en su publicación en sus redes sociales.

El evento se realizó en Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, California.

El actor puertorriqueño, que se destaca en Hollywood, ha trabajado en múltiples producciones. Uno de sus grandes y recientes logros ha sido su papel en la ambiciosa serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power y House of the Dragon” de Amazon Prime Video.

Con su papel en la producción rompió prejuicios, barreras, estereotipos, racismo y encontró su voz hasta cumplir el sueño de ser un Elfo “negro, latino y puertorriqueño”.

“Una vez tuve un sueño: el sueño de ser un elfo. No era un niño privilegiado o popular de ninguna manera. Crecí en la pobreza en un pueblo de montaña en Puerto Rico, luchando por encontrar mi voz. Soñar con existir algún día en lugares de los que yo y mi gente habían sido excluidos. Este sueño élfico mío parecía imposible, ya que se rieron de mí y me dijeron: “No puedes ser un elfo. No hay Elfos Negros. No hay duendes latinos”. Me dijeron que era una persecución ridícula, casi convencido. Así que lo enterré profundamente, en el lugar donde escondí la mayoría de los sueños a los que me vi obligado a renunciar, en virtud de toda la opresión despiadada que me aplastó a mí y a aquellos como yo”, narró el actor.