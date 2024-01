Jennifer López producirá una película de “Bob the Builder”, protagonizada por Anthony Ramos

Con la intención de repetir o, al menos, acercarse al éxito alcanzado por la película “Barbie” del 2023, Mattel anunció que se unió a la casa productora de la actriz Jennifer López, Nuyorican Productions, para crear el largometraje basado en el personaje infantil “Bob the Builder”. La película será protagonizada por el actor de raíces puertorriqueñas, Anthony Ramos (”In the Heights” y “Transformers: Rise of the Beasts”).