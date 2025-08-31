Opinión
Jude Law debuta como Vladimir Putin en “The Wizard of the Kremlin” en Venecia

La película, dirigida por Olivier Assayas, explora el ascenso al poder del presidente ruso y las complejidades de la política moderna

31 de agosto de 2025 - 2:24 PM

Jude Law es Putin en "The Wizard of the Kremlin". (Carole Bethel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Venecia, ItaliaJude Law se transforma en Vladimir Putin para “The Wizard of the Kremlin” de Olivier Assayas, que tuvo su estreno mundial el domingo en el Festival de Cine de Venecia.

La película es una adaptación del exitoso libro homónimo de Giuliano da Empoli, un relato del ascenso al poder del presidente ruso junto a un asesor ficticio llamado Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. Está parcialmente ambientada a principios de la década de 1990 en medio del caos postsoviético.

El personaje de Dano se inspiró en el estratega político real Vladislav Sourkov, quien fue considerado el arquitecto del sistema político estrechamente controlado creado bajo Putin. En 2013, renunció a su cargo de viceprimer ministro.

“The Wizard of the Kremlin” seguramente provocará conversaciones mientras continúa la guerra de tres años de Rusia en Ucrania. Los esfuerzos para detener los combates con un alto el fuego y poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial a través de un acuerdo de paz integral no han logrado avances a pesar de las intensas maniobras diplomáticas.

La película marca el debut en inglés del cineasta francés mejor conocido por películas como “Clouds of Sils Maria” y “Personal Shopper”, así como por la miniserie “Carlos”. Alicia Vikander, a quien dirigió en “Irma Vep”, también coprotagoniza “The Wizard of the Kremlin”.

La producción tuvo lugar en Letonia, ya que no pudieron filmar en Rusia.

Assayas escribió en su declaración de director que, “no es una película sobre el ascenso de un hombre, ni sobre la fuerza con la que se impone el poder, ni sobre la reinvención de una nación que es a la vez moderna y arcaica, una vez más bajo el yugo del totalitarismo. Arraigada en eventos reales y contemporáneos, es más bien una reflexión sobre la política moderna, o más bien, las cortinas de humo detrás de las cuales ahora se esconde: cínica, engañosa y tóxica”.

Añadió: “’The Wizard of the Kremlin’ no es tanto una película política como una película sobre la política y la perversidad de sus métodos, que ahora nos tienen a todos como rehenes”.

La película se proyecta en la competencia principal, con títulos como “Frankenstein”, “Bugonia”, “The Voice of Hind Rajab”, “La Grazia ” y “No Other Choice” también compitiendo por los principales premios, incluidos los premios de actuación y dirección. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

Tags
Jude LawVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
