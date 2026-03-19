Kevin Spacey llega a un acuerdo legal con tres hombres y evita juicio por agresión sexual

LONDRES - Tres hombres que alegaron que el actor Kevin Spacey les agredió sexualmente han llegado a un acuerdo en sus demandas civiles antes de ir a juicio en el Tribunal Superior de Londres, según muestra un documento judicial.

Los tres hombres alegaron que la estrella ganadora del Oscar abusó de ellos en ocasiones entre 2000 y 2013. Spacey ha negado las acusaciones.

Estaba previsto que los juicios civiles comenzaran a finales de este año, pero la jueza del caso, Christina Lambert, ordenó la semana pasada la suspensión de los procedimientos, alegando que las partes habían “aceptado los términos del acuerdo”.

“Por consentimiento, se ordena la suspensión de todos los procedimientos ulteriores contra el demandado en estas acciones en los términos establecidos en este auto y en el anexo confidencial”, dijo el juez.

Las condiciones no se hicieron públicas y el juez no dictó ninguna resolución sobre las costas.

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La orden, fechada el 13 de marzo, se hizo pública el miércoles.

Los representantes de Spacey han sido contactados para hacer comentarios.

Spacey, ahora de 66 años, fue juzgado en Londres en 2023 por nueve presuntos delitos sexuales contra cuatro hombres, y absuelto de todos los cargos.

Dos de los demandantes civiles, cuyas identidades están protegidas por orden judicial, prestaron declaración durante el juicio penal de Spacey.

Spacey también se defendió con éxito de una demanda civil de 40 millones de dólares en Nueva York en 2022 interpuesta por el actor de “Star Trek: Discovery” Anthony Rapp.

Spacey, uno de los actores más célebres de su generación hasta que su carrera descarriló por acusaciones de abuso sexual, protagonizó películas como “Glengarry Glen Ross” y “LA Confidential” y el thriller político televisivo “House of Cards”.

Ganó un Oscar al mejor actor secundario por la película de 1995 “Sospechosos habituales” y un Oscar al actor principal por la película de 1999 “American Beauty.”