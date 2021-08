Todavía no ha llegado a la pantalla chica, pero, desde ya, “And Just Like That”, el regreso de “Sex and the City”, ha dado mucho de qué hablar, especialmente durante las últimas semanas cuando se han filtrado varias fotografías de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Mr. Big (Chris Noth).

Hace una semana paparazzis llegaron hasta el rodaje de la ficción que se transmitirá por HBO Max y capturaron imágenes de la icónica pareja ficticia sin los anillos de casados. Inmediatamente, aficionados de la historia comenzaron a especular sobre una posible separación.

Sin embargo, a principios de esta semana, la empresaria publicó en sus redes sociales una foto que pretendía acabar con cualquier rumor de pasillo en contra del amor de Bradshaw y Noth.

“Estos 2. Apuesto a que salieron hasta tarde esta noche”, escribió Parker junto a la fotografía en la que puede verse a Carrie y a Mr. Big abrazados y en la que él sí lleva el anillo de casado.

Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, Noth siguió los pasos de su compañera de escena y también sacó una foto a la luz junto a la estadounidense, ganadora de 4 Golden Globes y puntualizó: “¡Juntos de nuevo!”.

Carrie y Big se casaron en la primera entrega de “Sex and the City” después de que él la dejara plantada en la Biblioteca Pública de Nueva York cuando estaba a punto de caminar hacia el altar enfundada en un impresionante diseño de Vivienne Westwood.

Aunque sus planes de boda quedan -inicialmente- frustrados, al final, el personaje autobiográfico creado por Candace Bushnell, terminó casándose con un traje vintage de chaqueta y falda sin diseñador conocido.