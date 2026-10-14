La película puertorriqueña “Summer of Three” llegará al Miami Film Festival GEMS

La película puertorriqueña “Summer of Three”, reconocida con dos premios en el Tribeca Festival, formará parte de la programación del Miami Film Festival GEMS 2026, que se celebrará del 29 de octubre al 5 de noviembre.

El filme se proyectará el lunes 2 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Koubek Center de Miami. Tras la función, el público podrá participar en un conversatorio con el protagonista, Marcel Ruiz, y el director, Carlitos Ruiz-Ruiz, según aparece en el programa oficial del festival.

La producción cinematográfica obtuvo los premios a Mejor Guion, para Ruiz-Ruiz, Ruiz y Mariana S. Belaval y Mejor Interpretación en un largometraje narrativo estadounidense, reconocimiento otorgado a Marcel Ruiz, Paolo Schoene y Kiki Montilla durante el Festival de Tribeca celebrado en junio de este año.

“Summer of Three” es un drama que sigue a Javier, interpretado por Ruiz, un joven de 17 años que regresa a Puerto Rico tras la muerte de su abuelo. Su estancia en la isla se convierte en un verano que lo lleva a confrontar el duelo, replantearse sus relaciones personales y abrirse a nuevas experiencias.

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La historia explora la amistad, la familia, la identidad cultural y los cambios que acompañan el paso a la adultez, a través de la relación de Javier con Luife y Kiki, dos jóvenes que influyen en su manera de entender su entorno.

La película forma parte de la selección de largometrajes del Miami Film Festival GEMS, que este año celebra su decimotercera edición. La muestra reúne producciones internacionales y ofrece encuentros con cineastas, presentaciones especiales y actividades relacionadas con la industria cinematográfica.

“Verano de tres ejemplifica el tipo de cine vibrante y revelador que buscamos destacar en GEMS, cada año sentimos cómo crece la expectativa en torno a estas muestras; el público sabe que aquí puede descubrir, antes que nadie, una selección de películas que marcarán la temporada de premios”, afirmó James Woolley, director ejecutivo del Miami Film Festival.

Junto a la película puertorriqueña, la programación incluye otras nueve producciones de España y Latinoamérica, para un total de 10 películas de estos territorios. Entre ellas figuran “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar; “La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y “Risa y la cabina del viento”, del director argentino Juan Cabral.

La programación de 2026 abrirá el 29 de octubre con “The Debut”, comedia dramática escrita y dirigida por Jesse Eisenberg, protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamat. El cierre estará a cargo de “Club Kid”, el debut como director de Jordan Firstman.

Entre las actividades especiales del festival también figuran reconocimientos a figuras del cine internacional, como el actor John Turturro y los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis.

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El Festival presentará 50 largometrajes y reunirá a público, cineastas y profesionales de la industria. “Verano de tres” se presentará en español con subtítulos en inglés. La función será en el Koubek Center, ubicado en el 2705 de SW Third Street, en Miami.