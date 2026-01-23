Opinión
La precuela de “Legally Blonde” estrena este verano

La serie “Elle” será transmitida por Prime

23 de enero de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reese Witherspoon en "Legally Blonde". (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La serie "Elle“, la precuela de la película “Legally Blonde”, producida por Hello Sunshine y Amazon MGM Studios, se estrenará el 1 de julio en todo el mundo y contará con una segunda temporada, según ha anunciado la plataforma de streaming.

Hello Sunshine es la productora creada por Reese Witherspoon, que protagonizó la película original hace 25 años.

“Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos", señala Witherspoon en una nota de Amazon MGM Studios.

La serie sigue a Elle Woods durante su etapa en el instituto y narra las experiencias vitales que la convirtieron en la protagonista de la película que, a su vez, convertiría a Whiterspoon en una estrella mundial.

“Descubrir a Lexi Minetree y verla ponerse en la piel de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera -añade-. Creo que los temas que trata la serie, como la amabilidad, la autenticidad y la confianza en uno mismo, conectarán profundamente tanto con los fans de las películas originales como con nuevas audiencias".

El reparto de la primera temporada cuenta con la actriz Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva -madre de Elle-, y Tom Everett Scott como Wyatt -su padre-. Completan el reparto Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker.

Series de televisiónAmazon Prime Video Reese Witherspoon
