Marine Le Pen a Brigitte Bardot: “Era libre, indomable, íntegra”

París- Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, mostró este domingo su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y cantante Brigitte Bardot a los 91 años y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

“Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos”, destacó en un mensaje en ‘X’ Le Pen, con quien Bardot tenía afinidades ideológicas.

La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido “a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza” y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.

“Una mujer que tomó la decisión de romper con una carrera increíble para consagrarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotable”, agregó Le Pen.