EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marine Le Pen a Brigitte Bardot: “Era libre, indomable, íntegra”

La líder de la ultraderecha francesa, mostró su “pesar inmenso” ante la muerte de la veterana actriz

28 de diciembre de 2025 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz y activista Brigitte Bardot, murió a los 91 años el 28 de diciembre de 2025. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París- Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, mostró este domingo su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y cantante Brigitte Bardot a los 91 años y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

RELACIONADAS

“Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos”, destacó en un mensaje en ‘X’ Le Pen, con quien Bardot tenía afinidades ideológicas.

La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido “a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza” y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.

“Una mujer que tomó la decisión de romper con una carrera increíble para consagrarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotable”, agregó Le Pen.

Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Tags
MuertesFrancia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
