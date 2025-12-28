Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidente de Francia lamenta la muerte de Brigitte Bardot: “Lloramos a una leyenda del siglo”

Emmanuel Macron, recordó este domingo a la actriz y cantante de 91 años

28 de diciembre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot (R) y su esposo, el abogado francés Bernard Ormale, posan en Viena, Austria, el 26 de mayo de 2002. (HERBERT P. OCZERET)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó este domingo a la actriz y cantante Brigitte Bardot, fallecida los 91 años, y recordó que encarnaba “una vida de libertad” que aportó “un brillo universal a Francia”.

RELACIONADAS

Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, dijo Macron en ‘X’.

Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime... moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

Tags
MuertesParísEmmanuel Macron
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: