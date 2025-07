Michael Douglas sobre su retiro: “No tengo la intención de volver”

“ Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quiero ser una de esas personas que terminan desplomadas en un set. Por eso no tengo la intención de volver . Digo que todavía no me retiré porque si surgiera algo muy especial volvería, pero si no, no”. Michael Douglas abrió una puerta bastante visible a su despedida como actor profesional en el Festival de Karlovy Vary (República Checa), uno de los más importantes del calendario europeo.

La situación en Estados Unidos

Esta versión ampliada se va a contar, según adelantó Zaentz, desde la perspectiva del jefe Bromden, personaje que la película de Forman interpreta el actor Will Sampson, y aclaró que no será una remake del largometraje.

Más tono político

“No sé si se nota por quién voté en las últimas elecciones. O sea, probablemente se note que no voté por Trump, ¿verdad? Pero tampoco diría que Joe Biden era mi favorito. En realidad la política no me interesa tanto. Me considero una persona humanitaria”, dijo en medio de un recuerdo especial al estadista y dramaturgo checo Vaclav Havel, de quien citó una frase: “La mitad de una habitación no puede permanecer siempre caliente mientras la otra mitad está fría.