22 de octubre de 2025
Michael Stuart le da vida a un guardia de seguridad que transforma su vida en película que estrenará por “streaming”

“El Guardia” estará disponible en Prime Video y otras plataformas a partir del 12 de noviembre

22 de octubre de 2025 - 9:23 AM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La película “El Guardia”, protagonizada por el cantante y actor puertorriqueño Michael Stuart, estrenará en formato digital el próximo 13 de noviembre de 2025.

La cinta estará disponible en Prime Video, Youtube Premium, Fawsome, Xumo y Popsi en Plex, ofreciendo al público una propuesta cinematográfica que combina drama, motivación y un poderoso mensaje de superación personal.

Una historia de transformación

La película sigue la vida de Juan Rosado, un guardia de seguridad cuya pasión por la lectura de libros de autoayuda lo lleva a transformar radicalmente su destino. Rosado pasa de custodiar edificios a convertirse en un exitoso empresario, escritor y referente motivacional gracias a su obra “The Guard Who Bought His Dream” (El Guardia que Compró Su Sueño).

La producción resalta valores universales como la disciplina, la visión y la acción constante para alcanzar metas, al tiempo que refleja el poder de la educación continua y la importancia de creer en los propios sueños.

Michael Stuart en un nuevo reto actoral

Reconocido como “El Galán de la Salsa”, Michael Stuart suma un nuevo logro en su trayectoria al interpretar este rol protagónico que une el arte con un mensaje transformador.

“Este proyecto me dio la oportunidad de explorar otra faceta como actor y, al mismo tiempo, ser parte de una historia que inspira a tanta gente. La vida de Juan Rosado es testimonio de que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con disciplina y fe”, expresó Stuart.

Detalles del estreno

Estreno digital: 13 de noviembre de 2025

Plataformas: Prime Video, Youtube Premium, Fawsome, Xumo y Popsi en Plex

Idioma: Español

Subtítulos: Inglés

