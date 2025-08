Muere actriz de “The Walking Dead” tras documentar su enfermedad

View this post on Instagram

“Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas. La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar”, continuó su desgarrador mensaje.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

¿Qué otros trabajos realizó?

Mack también participó en otras producciones televisivas como Chicago Med, donde interpretó a Penélope Jacobs, y en un episodio de la serie 9-1-1. En cine, formó parte del elenco de Broadcast Signal Intrusion (2021), Delicate Arch y Ricky, una película aún no estrenada. Más allá de su carrera actoral, también incursionó como guionista en proyectos independientes, algunos de ellos en colaboración con su madre, Kristen Klebenow. Entre ellos, se destaca On The Black, una historia ambientada en el mundo del béisbol universitario de los años 50, inspirada en sus propios abuelos.