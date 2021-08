Los amantes de la serie dramática “The Crown” fueron sorprendidos luego de que Netflix mostrara a la luz una escena eliminada del episodio número nueve de la cuarta temporada del programa. En dicha escena se ve a la actriz Emma Corrin, quien caracteriza a la pricesa Diana, sentarse frente a un televisor para ver su interpretación del tema “All I Ask of You” del musical “The Phantom of the Opera”.

Durante el episodio, como parte de su aniversario de bodas, Diana decide regalarle a su esposo el príncipe Charles una cinta de VHS con la grabación de dicha actuación con la idea de comenzar un proceso para arreglar la relación entre ambos. Sin embargo, en ningún momento del episodio enseñan la actuación. Lo que sí muestran es la reacción negativa del heredero al trono britanico, quien le comenta a su hermana Anne que la interpretación fue “monstruosa y horrible. No sabía a dónde mirar”.

Durante el vídeo publicado se ve a Diana cantar sobre el escenario, vestida como el personaje de Christine Daaé de dicho musical, mientras es acompañada por una orquesta sinfónica. El resto de los actores del musical la observan casi hipnotizados a ambos costados del escenario.

Según el crítico de teatro Chuck Conconi, quien escribió en 1988 una columna en el Washington Post sobre el tema, en la vida real la princesa Diana alquiló un teatro en el London West End donde actuó y sus movimientos fueron dirigidos por Gillian Lynne, la coreógrafa de “The Phantom of the Opera” en esos momentos. Conconi añadió que el compositor del espectáculo, Andrew Lloyd Webber, también estuvo allí para supervisar su actuación. Lo que no parece cierto es que Diana haya cantado el tema musical, sino más bien solo lo bailó.

La temporada 4 de “The Crown”, muestra el reinado de la reina Elizabeth II durante la década de 1980 y presenta su interacción con dos de las personalidades que tuvieron un impacto significativo dentro de la sociedad británica y a nivel internacional: Lady Diana Spencer y Margaret Thatcher.

Según vario medio especializados, la quinta temporada de The Crown comenzó a filmarse en junio de 2021 y se espera que esté dispinible en Netflix a mediados del 2022. Recientemente, la empresa de contenido ‘streaming’ publicó la primera imagen de la actriz Imelda Staunton, quien interpretará a la reina Elizabeth II.