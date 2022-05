De todas las series de “Star Wars” que se han estrenado hasta el momento en Disney Plus, “Obi-Wan Kenobi” es la que más se apoya y depende de la nostalgia por las películas.

No es sorpresa que Lucas Films haya optado por estrenar los primeros dos episodios de la serie de forma simultánea, dado que el piloto registra más como un epilogo extendido de “Revenge of the Sith” que el inicio de una nueva narrativa con el personaje titular. De hecho, por un breve momento, da la impresión que la serie va a ser secuestrada por la presencia de un personaje icónico de la trilogía original. Esto no sucede y ya para el segundo episodio queda claro cual va a ser el motor dramático del resto de la temporada, que apunta a otro choque explosivo entre Obi-Wan y el que una vez fue su pupilo, Darth Vader.

Independientemente de que esto suceda o sea algo que guardan para una segunda temporada, los primeros dos episodios de esta serie fluctúan entre momentos que deleiten a los fanáticos de Star Wars e iniciar narrativas que puedan generar más series en un futuro no muy lejano. Decir que la serie registra como un ejercicio corporativo es un juicio demasiado severo, pero no todo lo que vemos en pantalla se siente como algo vital que tenga que ser contado dentro de la mitología de “Star Wars”.

Esto es particularmente cierto del primer episodio, cuya trama arranca diez años después los eventos del tercer episodio de la saga. Obi-Wan (Ewan McGregor) todavía está lidiando con los traumas de como los Jedi fueron derrocados después de la traición trágica de Anakin Skywalker.

Del resto de lo que sucede, lo único que se puede decir de forma concreta es que la serie va a explorar de lleno la forma en que el Imperio tiene un control malévolo de la Galaxia y un suceso trascendental que obliga a que el personaje titular tenga que salir de su exilio en Tatooine para otra aventura, lo cual lo coloca en la mirilla de un escuadrón de Sith cuya misión es seguir exterminando a los Jedi.

Aunque la propuesta visual es aún más impresionante que lo que se ha hecho en “The Mandalorian” y “The Book of Boba Fett”, el recurso principal de la serie sigue siendo Ewan Mcgregor. Aquí se reafirma que el es el actor perfecto para llegar al ícono que Alec Guiness creó en “A New Hope” cuando conocimos al personaje por primera vez.