La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez esta vez se presenta en la pantalla en un nuevo proyecto, que al leer el guion y saber por quiénes estaría acompañada, no dudó en aceptarlo.

Dentro del género conocido como “comedia oscura”, que incluye intrigas, drogas, excesos y asesinatos, Sánchez tuvo como compañeras a la actriz puertorriqueña Jeimy Osorio, además de las mexicanas Kate del Castillo y Sylvia Sáenz para protagonizar la serie original de NBC Universal Peacock, “Armas de Mujer”, la nueva apuesta de esta plataforma de “streaming”, que estrenó el pasado 15 de septiembre.

“Es una propuesta bien ambiciosa, se trata de una comedia oscura. Para el mercado latino, nosotros no estamos tan acostumbrados a ese tipo de premisa. Aquí en Estados Unidos, en el network norteamericano, es bien común. Desde que leí el primer libreto, cuando me lo ofrecieron, a mí me encantó y entendí la importancia de abrir un poquito más al mercado hispano a otro tipo de contenido”, indicó la también productora y directora.

Al estar acompañada de estas otras tres actrices talentosas, Sánchez asegura que empleó sus mejores armas, como la disciplina, el estudiar y prepararse bien, para elevar su habilidad a un nivel “chévere” y estar de tú a tú con sus colegas.

“Cuando tú estás en escena con una persona que es igual de buena que tú o más, eleva tu trabajo. Para mí fue superchévere poder experimentar esta serie en mi primer idioma. Yo estaba tan feliz porque estoy acostumbrada a trabajar en inglés toda la vida y cuando actúo en español me siento tan y tan cómoda porque es otra cosa, es orgánico. No tengo que estar pensando en el idioma, en el acento ni en pronunciar la ‘s’ bien. El hecho de poder compartir las cuatro a la misma vez y poder improvisar -nos daban el permiso de improvisar muchísimo- ahí sabes quién es bueno de verdad, y fue bien gratificante”, dijo.

Por varios años, la actriz ya venía contemplando trabajar con Castillo, en alguna producción que fuera en español, por lo que se trató de su primera experiencia juntas en lo que considera como una oportunidad perfecta.

“Llevábamos hablando, queriendo colaborar, y esta serie fue la ecuación perfecta, con libretos muy chéveres. Para grabarla, hace más de dos años, me fui a Miami, donde estuve por cuatro meses”, explicó acerca de la nueva serie de ocho episodios, cuyo junte de latinas lo describe como espectacular.

Como parte de la trama, la actriz que interpreta a “Sofía” en la serie, explica que cada una está casada con un narco, pero los cuatro esposos terminan en la cárcel. Estas cuatro mujeres que no se soportan, tienen que coexistir con lo que les ha tocado vivir y mediante el proceso de sobrevivir, porque piensan que las van a matar, se convierten en aliadas y amigas, pero todo en un proceso de “locura total”.

“A mí también me hizo mucha ilusión que estuviera Jeimy, que es boricua y a quien conozco personalmente. Somos amigas e, incluso, cuando escribí ‘Diarios de Café’, que es la película que quiero grabar en Puerto Rico, uno de los personajes inicialmente era para Jeimy. Creo en su talento y soy fanática de ella. No conocía mucho de la trayectoria de Sylvia. Una vez que me la mencionan, me pongo a buscar y Sylvia es una bacana en comedia. Honestamente, de las cuatro, ella es la que tiene más experiencia, es muy talentosa. Sabía, que el junte de las cuatro iba a ser bien efectivo y la pasamos increíble”, manifestó.

Aunque “Armas de Mujer” originalmente fue grabada en español para Peacock y para transmitirse solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, Sánchez señaló que más adelante fue adquirida por HBO Max para transmitirse por toda Latinoamérica y Europa. Al tomarse la decisión de doblar la serie completamente en inglés, para que las personas tuvieran ambas opciones, las voces de las cuatro estrellas principales son las que se pueden apreciar en “Till Jail Do Us Part”, la versión en inglés que ellas doblaron.

Atenta a concretar algunos de sus planes

Aunque aún no ha firmado contrato, ve posibilidades de que se realice una tercera temporada de “Fantasy Island”. Por lo pronto, le emociona la acogida que tendrá la segunda temporada, que al igual que la primera fue grabada en Puerto Rico. Roselyn asegura que esta es mucho mejor que la primera.

“La verdad es que está espectacular y tengo toda la confianza que en enero 2 vamos a abrir muy bien. De ser un show de verano, la cadena Fox lo cambió a lo que se llama ‘mid-season’ y eso es prueba de que creen en el proyecto porque casi nunca pasa que un show de verano lo muevan a la programación regular. Fue una sorpresa súper agradable porque significa que les encanta”, comunicó con relación a la serie en la que interpreta a Elena Roark.

Por otra parte, anhela poder filmar el largometraje de su autoría “Diario, mujer y café”, que realizará bajo el sombrero de directora, faceta con la que se estrenó con el exitoso y galardonado cortometraje “Satos”, y que ahora se adentrará en un guion extenso de una historia emotiva enfocada en las mujeres.

“Me muero por hacerla y ha sido una pena porque estaba todo planeado y pautado, pero me cayó lo de ‘Fantasy’ y tuve que moverlo. Desde entonces no he parado de trabajar. A esto se le suma el problema que hubo con los créditos contributivos de la Corporación de Cine, tema que todavía se está debatiendo. “Estamos con los dedos cruzados para que todo se resuelva, porque el más que se afecta es el de película independiente. Tan pronto eso pase, lo pongo en calendario porque es mi tercer bebé. Me muero por dirigir esa peli que escribí y significa mucho para mí”. puntualizó.

Impactada con el paso del huracán Fiona por la isla

Por otra parte, Roselyn Sánchez no pudo dejar de expresar sus sentimientos al tocar el tema del paso del huracán Fiona sobre Puerto Rico.

“Estoy en shock y preocupadísima. Como mucha gente, no pensaba que iba a ser tan apoteósico. En Puerto Rico estamos acostumbrados a que llueva todos los días, pero ver los ríos fuera de su cauce, los puentes cayéndose, es como retroceder una vez más, a cinco años de María. Sufrir otro fenómeno de esta envergadura, es como decir ‘Dios mío cuándo vamos a tener un break’. Me da mucha pena, y estoy tratando de ayudar. Tú sabes que para mí los santuarios de animales son tan importantes. Estoy en comunicación con mucho de ellos, enviando donaciones y tratando de hacer lo que puedo desde acá. Así mismo, he estado en comunicación con mi mamá, quien no tiene agua ni luz como casi toda la gente en la isla”, concluyó.