Ryan Gosling interpretará “I’m just Ken” en los Oscar pese al ‘desaire’ con “Barbie”

Ryan Gosling interpretará en la 96 edición de los Oscar la canción “ I’m Just Ken”’, de la banda sonora de ‘Barbie’ , pese a que la Academia de Hollywood fue criticada por no incluir entre las ocho nominaciones de este filme a la directora Greta Gerwig y a la protagonista Margot Robbie.

La información, adelantada este lunes por el medio especializado Variety, no ha sido confirmada oficialmente hasta el momento por la organización de los premios, cuya celebración está prevista para el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood (Los Ángeles).

“I’m Just Ken” es uno de los dos temas de ‘Barbie’ nominados a mejor canción original junto a “What Was I Made For?”, de Billie Eilish y Finneas, que ganó el premio a mejor canción escrita para medios audiovisuales en los últimos Grammy.