12 de septiembre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Super Mario volverá a los cines

Nintendo anunció este viernes una secuela de la película “Super Mario Bros. Movie”

12 de septiembre de 2025 - 12:00 PM

Mario, la mascota oficial de Nintendo, es uno de los personajes más icónico de los videojuegos y de la cultura japonesa. (Nora Cifuentes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tras el éxito de “Super Mario Bros. Movie” (2023), en abril de 2026 llegará a los cines la secuela “Super Mario Galaxy, Movie”, según anunció este viernes Nintendo.

En una retransmisión en directo en sus redes, Nintendo confirmó los rumores que habían circulado en las últimas horas sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con 1.,360 millones de dólares de recaudación, solo superada por “Barbie” (1,447 millones).

Una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de “Despicable Me” (“Gru: Mi villano favorito”), o “Sing” (¡Canta!), además del filme de Super Mario de hace dos años.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros “son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura” que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

“Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura”, afirmó Meledandri, que avanzó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach o Jack Black como Bowser.

Una película que se inspira en la saga Galaxy del famoso videojuego, pero en la que “habrá sorpresas”, agregó el productor.

