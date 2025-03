Talento femenino impulsa el cine puertorriqueño con @Amor

“A mí me diagnosticaron con células precancerígenas a causa del virus del papiloma y eso me hizo reflexionar sobre mi vida y el futuro. Es un momento que te asusta. Y bueno, nadie sabe más de mi propia historia que yo. Así que decidí escribirla”, compartió Mullen Pachecho en conferencia de prensa, al abundar sobre cómo decidió trasladar ese proceso personal al séptimo arte con elementos de comedia y drama.

La actriz protagonista, reconcida por sus trabajos en Teatro Breve, resaltó que, aunque la película se inspira en la vida real, plantea conflictos con los que la mayoría de las personas puede identificarse. “Nos pasa a todos en cualquier profesión, que estamos en el automático de la vida y no hacemos esa pausa para preguntarnos qué estoy haciendo, dónde estoy, estoy feliz y qué me falta por hacer. Es algo que también yo he vivido en mi carrera. Perdí a mi mamá muy joven, de un cáncer cervical. Yo tenía 20 años, así que cuando me toca interpretar este tipo de historias, es una responsabilidad aún más grande", agregó.