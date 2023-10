Greg Marcus ha estado en el negocio del cine durante años, pero nunca esperó instar a los cinéfilos a sacar sus teléfonos durante una película, y mucho menos crear pulseras de la amistad en preparación para el fin de semana de estreno.

Pero allí, el director ejecutivo y presidente de Marcus Corporation está en una promoción para su cadena de cines con sede en Milwaukee, Wisconsin, ensartando cuentas mientras tararea “Shake It Off”.

Las salas de cine se están preparando para un ataque como nunca antes habían visto, a partir del viernes cuando se estrene “Taylor Swift: The Eras Tour”. Se espera que la película, basada en un concierto, recopilado en varios ‘shows’ de Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles, tenga una ganancia en la taquilla de los cines de unos $100 millones, o posiblemente más. Las ventas anticipadas de entradas en todo el mundo ya han superado los $100 millones.

Que se preparen los Swifties

“Esto es diferente”, dice Marcus. “Saca tu teléfono. Tómate selfies. Baila, canta, levántate, pásalo bien. Queremos crear una atmósfera”.

Las películas de conciertos, por supuesto, no son nada nuevo. Apenas el mes pasado, el clásico de Talking Heads “Stop Making Sense” regresó a los cines para una repetición décadas después. Pero “The Eras Tour” presagia algo nuevo y potencialmente revolucionario en la industria cinematográfica.

Dos de las estrellas más importantes del planeta, Swift y, en diciembre Beyoncé, se dirigen a los cines con unos acuerdos únicos en su tipo hechos directamente con los cines AMC Theatres, eludiendo así los estudios de Hollywood y que, por ahora, deja a los “streamers” esperando al margen.

Pero, ¿cómo es que los cines, que alguna vez fueron declarados muertos, se convirtió en el lugar al que acudieron este otoño muchas personas que anteriormente estaban en casa viendo Netflix?

Cuando los estudios comenzaron a desviar algunos de sus títulos a plataformas de “streaming”, las salas de cine comenzaron a pensar más en cómo podrían llenar sus pantallas, una cuestión exacerbada este otoño por una huelga de actores que llevó al aplazamiento de grandes estrenos como “Dune: Part Two”.

Las salas de cine son cada vez más, no sólo un medio para exhibir películas, sino un escenario de pantalla grande para una variedad de medios visuales. Por ejemplo, BTS lanzó a principios de este año una película de sus conciertos, con precios de entradas más altos y horarios limitados. Además, la Metropolitan Opera lleva años realizando populares retransmisiones en directo en los cines.

Pocos artistas pueden hacer lo que Swift y Beyoncé pueden hacer. Es poco probable que se repita el éxito esperado en el caso de ambas estrellas de la música. Pero “The Eras Tour” podría ser el comienzo de una expansión de lo que, exactamente, puede ser una sala de cine.

“Se podría decir que estamos en el negocio del cine, pero en realidad estamos en un negocio donde queremos reunir a muchas personas en un solo lugar”, indicó Marcus. “Cuanto más lo hagamos, más pensarán los clientes en ello y más talento dirá: esto es algo que yo podría hacer”.

El grupo de Swift estaba motivado para estrenar la película incluso mientras su gira por estadios continúa a nivel internacional. La gira, que Pollstar proyecta que recaudará unos $1,400 millones, colapsó el sitio web de Ticketmaster, donde obtuvo márgenes de reventa altísimos y dejó a muchos fans desconcertados.

La película, dirigida por Sam Wrench, será una forma para que millones más experimentaran el Eras Tour. Los boletos para adultos se venden por $19.89, en referencia a su año de nacimiento y a su álbum de 2014, “1989″, que será lanzado nuevamente el 27 de octubre. Eso es más que la entrada promedio al cine, pero varios miles menos que muchas entradas para ver a Swift en vivo.

Producción independiente

También está llegando extraordinariamente rápido, porque han pasado solamente dos meses desde que se presentó en el SoFi Stadium. La velocidad fue una de las razones por las que se dice que el padre de Swift, Scott, buscó un trato directo con AMC. Swift produjo la película ella misma y, con 274 millones de seguidores en Instagram, no necesitaba un estudio para promocionarla.

La aparente relación de la estrella del pop con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, solo ha iluminado aún más la atención de la película. Según el seguimiento de anuncios de iSpot, los anuncios de televisión de la película se publicaron sólo unas pocas docenas de veces hasta el 6 de octubre, incluiyendo varios anuncios durante las transmisiones de la NFL.

La película "Taylor Swift: The Eras Tour", un concierto grabado en vivo, estrenará el 13 de octubre de 2023. (Chris Pizzello)

Las ventas de entradas se dividirán en un 43% para los cines y un 57% entre Swift y AMC, siendo la parte más alta para la cantante. La película se proyectará exclusivamente en los cines durante al menos 13 semanas, más que muchos estrenos de Hollywood hasta ahora. El director ejecutivo de AMC, Adam Aron, calificó el acuerdo como “un golpe para AMC” en las redes sociales.

Tanto AMC como los representantes de Swift se negaron a hablar sobre el estreno de la película.

Después del estreno en Los Ángeles el miércoles, no habrá proyecciones anticipadas hasta que la película comience a proyectarse a las 6:00 p.m. hora local el viernes, al igual que en Puerto Rico. La mayoría de las películas de gran estreno comienzan con proyecciones los jueves y los viernes durante el día. Es otro detalle en un lanzamiento no tradicional que desafía las normas de Hollywood.

“La innovación surge en tiempos difíciles en este negocio. Estamos viendo muchos cambios, algunos sutiles, otros no tan sutiles”, dice Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la empresa de datos Comscore. “Parece que, en este momento, no existen reglas cuando se trata de tener éxito”.

Dergarabedian cree que las dos películas de conciertos deberían ayudar a elevar la taquilla norteamericana a más de $9,000 millones en 2023, frente a los $7,400 millones del año pasado y acercándose a los $11,400 millones de 2019.

“Realmente abre la idea de que otros tipos de contenido pueden funcionar muy bien en una sala de cine”, afirma.

Cambios en la industria

Algunos de esos cambios se han visto facilitados por la abolición de las restricciones antimonopolio de larga data que rigen el distrito cinematográfico. Después de más de 70 años de regular las divisiones entre exhibición y distrito, los decretos de consentimiento de Paramount fueron cancelados en 2020 a instancias del Departamento de Justicia, con un período de extinción de dos años que se extendió hasta el año pasado.

“La innovación efectivamente se había visto atrofiada”, indicó Makan Delrahim, exjefe antimonopolio del Departamento de Justicia que propuso poner fin a los decretos de consentimiento.

Delrahim cree que “Taylor Swift: The Eras Tour”, como película distribuida por una cadena de cines, con precios de entradas no tradicionales, podría “impulsar nuevos modelos de negocios para salvar a los exhibidores”.

“Habrá más ganas de experimentar diferentes modelos de distribución teatral”, afirma Delrahim. “La industria lo necesita y, francamente, también los consumidores”.

Mientras tanto, “Taylor Swift: The Eras Tour” se prevee que se convierta en la película de concierto más grande de la historia en aproximadamente dos días de estreno. Sin tener en cuenta la inflación, “Justin Bieber: Never Say Never”, de 2011, mantiene esa marca con $73.1 millones en toda su tirada. Teniendo en cuenta la inflación, será más difícil para “The Eras Tour” alcanzar a “Woodstock”, que recaudó $50 millones en 1970, un total que hoy se traduce en casi $400 millones.