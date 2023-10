Tenía 13 años. La pared de mi cuarto estaba forrada de pósters de artistas como Justin Bieber o One Direction, usaba unos audífonos de cable y buscaba en YouTube el disco de Taylor Swift. Hoy, tengo 23 años y veré por primera vez en un cine su nueva película, concierto grabado en vivo, The Eras Tour.

Llegué al cine una hora y media antes de que comenzara la función. Seleccioné juiciosamente mi mejor “outfit” para esta película. Vestía una camisa rosa y unos pantalones con corazones. Al igual que la película de Barbie, Taylor provocó que todos sus fans se vistieran acorde a cualquiera de las temáticas de sus discos o “eras”. Y eso hice.

Entre faldas brillantes, botas coloridas y maquillaje, me topé con Adriana.

Estábamos en la fila y en la conversación me comentó que llevaba 17 años de su vida siguiéndola. Como ella había muchas más. Fanáticas que desde muy temprana edad siguen a Swift y cuyas canciones les han perseguido hasta hoy.

También, me encontré con unas como Julia. Ella tiene 16 años. Vestía un traje rosa e intercambiamos unas pulseras, tradición inventada por fanáticas, inspirada por una de las canciones, de crear brazaletes hechos a mano para compartir entre sí.

Intercambio de brazaletes entre fanáticas de Taylor Swift. (Suministrada)

***

El reloj marcó las 8:00 p.m., la película iba a comenzar. Al entrar a la sala, con la oscuridad y la poca luz que entraba de fuera, observé un espacio lleno, principalmente, por mujeres. Aunque no me enfoqué en lo que veía, el lugar estaba repleto de cuerpos mirando fijamente a la pantalla, murmullos emocionantes y expectantes. Era una energía distinta a lo que se espera en una sala de cine.

Luego de que mis amigas y yo nos sentamos, me detuve a mirar.

Esta sala no tenía una demografía común. Entre las sombras distinguí a miles como yo, de unos veinte años. Vi también otras adultas, entre los 30 y 40 años. Y algunas, que para mi sorpresa, no pasaban de los 14 años.

“Nunca había sentido que he esperado tanto por una película”, me comentó mi amiga Rosan al ver que los anuncios en la pantalla continuaban en su rutina y no había rastro de que una película iniciara pronto.

Pasaron minutos, que para muchas parecieron horas, hasta que el famoso “bienvenidos a Caribbean Cinemas” se escuchó. Gritos, aplausos y toda la algarabía frenética que sientes ante algo emocionante opacó el audio del resto de los visuales.

Un enorme reloj se colocó de fondo para dar inicio a las próximas dos horas y 48 minutos de música ininterrumpida. Comenzó un conteo regresivo hasta culminar con unas visuales panorámicas del Sofi Stadium en Los Ángeles, California, lugar donde se grabó el concierto.

Entre aplausos y todas las personas de pie, Taylor Swift se sobrepuso en la pantalla de manera inminente con sus éxitos “Miss Americana and The Heartbreak Prince” y “Cruel Summer”.

Desde ese momento, cada canción provocaba una energía fuera de aquella sala.

No era una película más: era la experiencia viva de escuchar a Taylor Swift en vivo, gritar cada canción a pulmón y abrazar a la persona que te acompañaba.

Algo distintivo de este a otros eventos grabados que pudiese presenciar, es la pasión y entrega con la que el público lo observa. Las niñas y más adultas disfrutaban de los clásicos como “Love Story” y “Fearless” sin importar quién miraba o si había que grabar el momento. Éramos nosotras y ella, todas en uno.

El concierto revisita cada fase musical de la artista. En ocasiones, disfrutamos de su era más “pop” con canciones como “Shake It Off” o de la fase más indie rock con discos como “Folklore”.

Las casi tres horas de duración que la película carga pasaron ante mis ojos sin sentirse una eternidad. Cada set musical provocaba en todas las personas presentes pararse del asiento o bailar en frente de la pantalla. Algo, que por primera vez, había vivido en un espacio donde el silencio es prioridad.

Admito que al observar una de mis canciones favoritas, “Enchanted” de su disco “Speak Now”, cuando mi yo de 13 años cantaba frente al espejo de mi casa me provocó un par de lágrimas. Ese momento fue el abrazo que mi niña interior necesitaba.

Luego de su fin de semana de estreno, el filme logró un éxito taquillero nunca antes visto y provocó que distintas generaciones se abrazaran para disfrutar de una misma música, algo que a veces resulta difícil de lograr.

Taylor Swift y sus más de 10 años de carrera musical han logrado crear una comunidad que, sin importar la edad que tengas, sus canciones te regresan a una juventud infinita.