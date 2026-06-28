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“Toy Story 5” se mantiene en primer lugar en cines dejando atrás a “Supergirl”

Las películas de superhéroes, incluyendo las encabezadas por mujeres, también han sufrido un bajón

28 de junio de 2026 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Supergirl” fracasó tanto con la crítica como con el público. (Warner Bros. Pictures via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

En un revés para las renovadas operaciones cinematográficas de DC de Warner Bros., “Supergirl” no fue rival en absoluto para “Toy Story 5” en los cines de Norteamérica y se estrenó en un lejano segundo lugar.

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La película de Pixar se mantuvo en el número uno de la taquilla con 70 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional y otros 89.1 millones en el extranjero, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, tras un debut casi récord para una película animada.

El estreno de The Walt Disney Co. ha acumulado rápidamente 585 millones de dólares en todo el mundo en dos semanas, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del año.

“Supergirl”, en cambio, no logró despegar. Se estrenó con 38 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá. Sumó 30 millones de dólares en mercados internacionales. El spinoff de superhéroes de Craig Gillespie es el segundo estreno en la gran pantalla de James Gunn y Peter Safran, quienes fueron elegidos para dirigir DC Studios a finales de 2022.

Su primer lanzamiento, “Superman” de 2025, recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo, un arranque lo bastante sólido para Gunn y Safran.

Pero “Supergirl” fracasó tanto con la crítica como con el público. Obtuvo malas reseñas (56% de aprobación en Rotten Tomatoes) y una calificación “B-” en CinemaScore por parte de las audiencias.

El flojo fin de semana de estreno de “Supergirl” la deja por detrás de debuts decepcionantes de tropiezos de DC como “The Flash” (55 millones de dólares en 2023) y “The Green Lantern” (53 millones de dólares en 2011), y apenas por delante de “Joker: Folie à Deux” (37.7 millones de dólares en 2024).

David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe, señaló que las películas de superhéroes ya no atraen al cine como lo hacían antes de la pandemia. Hay menos estrenos al año, y la venta en taquilla del género ha caído unos 3.500 millones de dólares anuales respecto de sus máximos de 2017-2019.

Tras enormes éxitos como “Wonder Woman” (822 millones de dólares en 2017) y “Captain Marvel” (1.130 millones de dólares en 2019), las películas de superhéroes encabezadas por mujeres también han sufrido un bajón.

“Escucharás explicaciones generales como ‘el público perdió el interés’. Sí, lo perdió”, afirmó Gross. “Pero nadie ha podido explicar por qué ocurrió tan repentina y completamente. ¿Por qué las superheroínas en particular, después de sus comienzos sensacionales? Nosotros tampoco lo entendemos”.

El tropiezo de “Supergirl”, que costó 170 millones de dólares, llega mientras Warner Bros. Discovery, la empresa matriz del estudio cinematográfico, se prepara para ser adquirida por Paramount Skydance.

El próximo estreno de DC es “Clayface”, una versión de horror corporal del personaje de DC, que se lanzará en octubre. La continuación de “Superman” de Gunn, “Man of Tomorrow”, está actualmente en producción. Tiene fecha para julio de 2027.

Por otra parte, el fenómeno de terror de micropresupuesto “Obsession” sigue mostrando una resistencia inusualmente fuerte. Quedó en tercer lugar del fin de semana con 9.8 millones de dólares en su séptimo fin de semana en cartelera.

La película de Curry Barker, realizada por menos de 1 millón de dólares, ya ha recaudado 233.9 millones de dólares en el mercado nacional para Focus Features, además de 108,9 millones a nivel internacional. Esa permanencia, sin embargo, no se ha materializado para el thriller de ciencia ficción de Steven Spielberg “Disclosure Day”.

En su tercer fin de semana en cartelera para Universal Pictures, cayó al quinto lugar con 8.1 millones de dólares en salas del mercado nacional. El relato de ovnis de Spielberg ha recaudado 193.7 millones de dólares en todo el mundo en tres semanas.

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

  1. “Toy Story 5” - 70 millones de dólares
  2. “Supergirl” - 38 millones de dólares
  3. “Obsession” - 9.8 millones de dólares
  4. “Jackass: Best and Last” - 8.4 millones de dólares
  5. “Disclosure Day” - 8.1 millones de dólares.
  6. “Backrooms” - 4.3 millones de dólares
  7. “Scary Movie” - 3 millones de dólares.
  8. “Masters of the Universe” - 2.2 millones de dólares
  9. “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” - 2 millones de dólares
  10. “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” - 1.6 millones de dólares
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