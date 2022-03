Parece que todavía no podemos dejar de hablar lo que aparentan ser uno de los premios Oscars más caóticos de los últimos años. La prestigiosa ceremonia que celebró al séptimo arte el pasado domingo -fácilmente- se convirtió en el Super Bowl de los cinéfilos.

En fin, fue una noche de muchos momentos históricos, pero, a casi un siglo de la promesa de premiar lo mejor de lo mejor, es importante cuestionar si todos esos logros que se vieron por primera vez realmente representan algo bueno.

Por los pasados dos años hemos visto mujeres ganar en categorías donde previamente fueron completamente rehusadas, como por ejemplo mejor director, mejor libreto y hasta mejor película.

Jane Campion hizo historia en esta edición de los Oscar como la tercera mujer en ganar la codiciada estatuilla dorada por mejor directora. Además, se convirtió en la primera fémina en recibir dos nominaciones en la categoría. Aunque es algo digno de celebrar, también es imprescindible no verlo como una victoria sino como un recordatorio de que aún la industria necesita cambiar. Fuimos testigos de un paso hacia adelante para las mujeres en el cine, pero siguen siendo primordialmente blancas.

En las más de nueve décadas de los premios, de las siete mujeres nominadas para mejor directora, solamente una no es blanca.

/ La 94 Edición Anual de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los premios Oscar, dieron inicio a las 8:00 p.m. en el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles con mucho brillo y muchas risas. (The Associated Press)

Saliéndose de la tradición, el espectáculo comenzó con una una bienvenida por parte de las hermanas Venus y Serena Williams, quienes presentaron a la cantante Beyoncé, quien interpretó la canción “Be Alive” de la película “King Richard, basada en la vida de ambas tenistas. (The Associated Press)

Las tres anfitrionas de la ceremonia, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, dieron la bienvenida a los asistentes, quienes no pararon de reír por sus comentarios. (The Associated Press)

Ariana DeBose, de origen boricua, gana el Oscar a mejor actriz secundaria por West Side Story. (Chris Pizzello)

Greig Fraser acepta el premio a la mejor fotografía por "Dune". (The Associated Press)

Brian Connor, de izquierda a derecha, Paul Lambert, Tristan Myles y Gerd Nefzer aceptan el premio a los mejores efectos visuales por "Dune". (The Associated Press)

Sebastian Yatra canta "Dos Oruguitas" de la película "Encanto" (The Associated Press)

Jared Bush, de izquierda a derecha, Clark Spencer, Yvett Merino y Byron Howard reciben el premio a la mejor película animada por "Encanto". (The Associated Press)

Troy Kotsur se convirtió en el primer sordomudo en ganar un Oscar como mejor actor secundario por su papel en la película CODA. “Es maravillo estar aquí. No puedo creer que estoy aquí. Gracias por reconocer mi trabajo y gracias a todos los teatros y lugares donde pude actuar y desarrollarme”, indicó. (The Associated Press)

Ryusuke Hamaguchi se alza con el premio a la mejor película internacional por "Drive My Car", de Japón (The Associated Press)

Jenny Beavan gana el premio al mejor diseño de vestuario por "Cruella" (The Associated Press)

Becky G y Luis Fonsi interpretan "We Don't Talk About Bruno" de la película "Encanto" (The Associated Press)

Las anfitrionas Wanda Sykes, a la izquierda, y Regina Hall aparecen en el escenario vestidas como personajes de "King Richard" y "The Eyes of Tammy Faye", durante una pequeña comedia (The Associated Press)

También, la presentadora Amy Schumer apareció colgada, imitando a Spider-Man, durante la parodia (The Associated Press)

Billie Eilish interpreta "No Time To Die" de la película con el mismo nombre (The Associated Press)

El momento más tenso de la gala fue cuando Will Smith golpea a Chris Rock luego que hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith (The Associated Press)

El comediante bromó con Smith diciéndole que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane”. Entonces, Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, se acercó a Rock y lo abofeteó. (The Associated Press)

Una de las partes más emotivas fue el homenaje In Memoriam. En la foto, Jamie Lee Curtis sostiene un cachorro en el escenario en honor a Betty White. (The Associated Press)

Al Pacino, Francis Ford Coppola y Robert De Niro protagonizaron el reencuentro de reunión de "Godfather". (The Associated Press)

Billie Eilish, a la derecha, y Finneas O'Connell aceptan el premio a la mejor canción original por "No Time To Die" (The Associated Press)

Mientras, Jane Campion gana el premio a mejor directora por "The Power of the Dog" (The Associated Press)

Luego del incidente violento, Will Smith gana el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel protagónico por "King Richard". En su discurso resaltó el amor a la familia y se disculpó por lo sucedido. (The Associated Press)

Y el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel protagónico se lo lleva Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye". (The Associated Press)

Lady Gaga y Liza Minnelli son las encargadas de presentar el premio a la mejor película (The Associated Press)

El elenco y el equipo de "CODA" aceptan el premio a la mejor película en los Oscar. La película es protagonizada por actores sordos. (The Associated Press)

Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas siguen siendo una celebración artificial de la contribución blanca por encima del arte del cine como tal. No se molesta con aspectos específicos que componen la diversidad genuina. El mejor ejemplo es el tema musical elegido cuando “Encanto” ganó su premio.

Aunque es una película promovida como una celebración de la cultura Colombiana, sonó “Vivir mi vida” de Marc Anthony cuando los productores del filme fueron a recoger su premio. Luego estuvo la interpretación de “We Don’t Talk About Bruno” con artistas latinos que incluyeron al cantante puertorriqueño Luis Fonsi, aun cuando el elenco de la película estaba presente. Igualmente, el tema fue remezclado -uno puede asumir con el fin de ganar mayor espectadores televisivos- a pesar de que no hay nada malo con la versión original. Por alguna razón está rompiendo récords en la industria musical.

“CODA” se convirtió en el primer filme distribuido por una plataforma de “streaming” en ganar el premio de mejor película con solo haber recibido tres nominaciones en comparación a su competidor, el altamente aclamado “The Power of the Dog”. Después de cuatro décadas dedicándose a la actuación, Will Smith ganó su primer Oscar por mejor actor por su rol como el padre de las hermanas Venus y Serena Williams en “King Richard”. El músico americano Ahmir “Questlove” Thompson se alzó con el galardón por el mejor documental con su debut como director en “Summer of Soul: Or When the Revolution Could Not Be Televised”, el cual documenta el “Harlem Cultural Festival” de 1969.

Igualmente, fue una gran noche para les latines. Ariana DeBose se convirtió en la primera mujer afrolatina y abiertamente cuir en ganar un premio de actuación por su rol como “Anita” en el “remake” de “West Side Story”. Guillermo Del Toro recibió su segunda nominación por mejor película con su undécimo largometraje “Nightmare Alley” y Lin-Manuel Miranda, por su parte, fue nominado por segunda ocasión a un Oscar, esta vez en la categoría de mejor canción con “Dos Oruguitas” de “Encanto” y el codirector chicano, Carlos López Estrada de “Raya and the Last Dragon”, recibió nominación por la misma.

De otra parte, el productor cubano Phil Lord fue nominado junto a su colaborador Chris Miller para la película animada original de Netflix, “The Mitchells vs. The Machines” – la cual también cuenta con el puertorriqueño Guillermo Martínez como el “head of story’'. La productora mexicoamericana Yvette Merino fue una de muchos productores que formaron parte del equipo detrás de la película animada de Disney, “Encanto”, que se llevó el premio de mejor película animada. El filme, igualmente, contaba con la escritora cubana americana Charise Castro Smith como guionista y codirectora.

/ Andrew Garfield. (Jordan Strauss)

Judi Dench. (Jordan Strauss)

Nicole Kidman (Jordan Strauss)

Timothee Chalamet (Jordan Strauss)

Emilia Jones (Jordan Strauss)

Zendaya (Jordan Strauss)

Demi Singleton. (The Associated Press)

Rita Moreno, izquierda, y Ariana DeBose. (The Associated Press)

Stephanie Beatriz (The Associated Press)

Diane Warren (The Associated Press)

Jamie Lee Curtis (The Associated Press)

Eugenio Derbez, de izquierda a derecha, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Sian Heder, Emilia Jones, y Daniel Durant (The Associated Press)

Penélope Cruz, izquierda, y Javier Bardem (The Associated Press)

Diane Guerrero (The Associated Press)

Lily James (The Associated Press)

Sebastián Yatra (The Associated Press)

Rita Moreno (The Associated Press)

Elliot Page (The Associated Press)

Kristen Stewart (The Associated Press)

Jamie Dornan y Andrew Garfield (The Associated Press)

Cynthia Erivo (The Associated Press)

Ashton Kutcher y Mila Kunis (The Associated Press)

Shawn Mendes (The Associated Press)

Pauletta Washington y Denzel Washington (The Associated Press)

Kourtney Kardashian y Travis Barker (The Associated Press)

Kevin Jonas (The Associated Press)

H.E.R. (The Associated Press)

Jason Momoa (The Associated Press)

Will Smith (The Associated Press)

Megan Thee Stallion (The Associated Press)

Jake Gyllenhaal (The Associated Press)

Finneas y Billie Eilish (The Associated Press)

Caitriona Balfe (The Associated Press)

Amy Schumer y Chris Fischer (The Associated Press)

Jada Pinkett Smith (The Associated Press)

Eboni Nichols y Queen Latifah (The Associated Press)

Molly Sims y Scott Stuber (The Associated Press)

Durante las entrevistas antes del evento, DeBose comentó que los dos discursos de aceptación en los que reflexiona a menudo son los de Halle Berry y Lupita Nyong’o. Berry es reconocida por afirmar que su premio servirá como un símbolo para el comienzo de la apertura de muchas más puertas para mujeres negras en la industria; lo que claramente no ha sido el caso. Nyong’o, a pesar de haber ganado el premio para mejor actriz de reparto por su rol en “12 Years a Slave”, solo ha trabajado papeles pequeños en su mayoría. La última película que protagonizó de forma destacada fue “Us” en el 2019, dirigida por Jordan Peele.

Muchos han minimizado el logro de Will Smith debido al altercado que tuvo momentos antes con el comediante Chris Rock después de que este hizo una broma innecesaria sobre Jada Pinkett-Smith.

Independientemente de la situación, es un testimonio de que la industria todavía ve a las mujeres, especialmente a las negras, más como un accesorio que una persona digna de ocupar un espacio en estas ocasiones.

Realmente hemos visto bastantes logros dignos de celebración, pero estos reconocimientos no pueden permanecer como una maravilla de una sola noche. Se deben celebrar todos los días, incondicionalmente, enalteciendo las voces de muchos creativos que allanaron el camino para aquellos que desean formar parte de la misma industria algún día.

La autora es guionista, crítica de cine y fundadora del ‘podcast’ Film Posers.