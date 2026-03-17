Alejandra Jaramillo y Beta Mejía ganan primera temporada de “¿Apostarías por mí?” de TelevisaUnivision
La pareja se llevó los $206,082 que acumularon gracias a su desempeño en los desafíos
17 de marzo de 2026 - 4:00 PM
17 de marzo de 2026 - 4:00 PM
En una noche marcada por la expectativa y emociones, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía se coronaron como los ganadores de la primera temporada de “¿Apostarías por mí?”. La gran final se transmitió el domingo, 15 de marzo por Univision, UniMás y Las Estrellas en México, y estuvo disponible vía streaming en ViX.
Conducida por la carismática dupla de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, la competencia llegó a su vibrante conclusión tras 57 días de convivencia y complejas estrategias. Finalmente, la perseverancia de la pareja ganadora fue recompensada al llevarse a casa los $206,082 que acumularon gracias a su desempeño en los desafíos a lo largo de la temporada.
La final marcó un hito histórico para la cadena al registar una participación del público sin precedentes con más de 4.3 millones de votos. Jarmilo y Mejía aseguraron su victoria con el 40.1% del total de la votación, ganándose a la audiencia durante toda la temporada con su aguda estrategia, conexión genuina y determinación inquebrantable.
Su triunfo se dio tras una reñida contienda contra Alysha y “El Malito”, quienes terminaron en segundo lugar. El resto de la tabla de posiciones reflejó la naturaleza feroz de la competencia. Adrián y Nuja concluyeron su camino en el tercer lugar, seguidos por René y Rubí en el cuarto puesto.
Esta temporada ha consolidado a “¿Apostarías por mí?” como un éxito para TelevisaUnivision, impulsado por el compromiso de la audiencia y las trayectorias impredecibles de sus concursantes.
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